Bez peněz na seznamku nelez. Inflace nutí Američany omezovat rande i hledání partnerů
Inflace se promítá nejen do vyšších útrat domácností a rodin, ale v poslední době i do ochoty Američanů dopřát si lepší rande a dokonce i do snahy si vůbec nějakého partnera najít. Náklady na první schůzky i na seznamovací aplikace rostou tak, že hrají při přemýšlení mladých lidí o vztazích stejnou roli jako touha po romantice, píše server CNBC.
Pro mnoho mladých Američanů se randění stává záležitostí romantiky stejně jako peněz. Podle BMO Financial Group indexu za rok 2026 polovina svobodných Američanů uvedla, že chodí na méně rande nebo na schůzku s vyvolenou či vyvoleným volí levnější aktivity. Důvodem jsou rostoucí náklady na schůzky, napsal server CNBC.
V průzkumu BMO odpovídalo 2501 dospělých od konce prosince do ledna. Z něj mimo jiné vyplynulo, že jedno rande stojí dospělé z generace Z v průměru 205 dolarů (asi 4250 korun), mileniály pak v průměru 252 dolarů (asi 5200 korun). A téměř polovina svobodných (47 procent) uvedla, že randění jim prostě za ty peníze nestojí.
Vliv války v Íránu i celní politiky Trumpa
Je to jen jeden z mnoha tlaků na to, co si člověk v dnešní době může dovolit. Lidé se potýkají s vyššími náklady na každodenní potřeby, jako je benzín, potraviny, bydlení a zdravotní pojištění — což je výsledkem kombinace mnoha faktorů včetně energetických šoků spojených s válkou v Íránu a celní politiky prezidenta Donalda Trumpa.
Enjoy
„Vidíme, že se zvyšují životní náklady a snižuje se frekvence randění Američanů a to, jak ho vnímáme,“ řekla Sabrina Romanoffová, klinická psycholožka, pro CNBC. „Lidé méně večeří venku a jsou méně ochotní k nejistým setkáním.“
Podle údajů BMO měl typický Američan či Američanka z generace Z v loňském roce asi devět rande. To znamená, že jejich roční výdaje činí přibližně 1845 dolarů. To zahrnuje nejen samotnou útratu za schůzku, ale i třeba dopravu na ni a další související věci.
Podle Romanoffové rostoucí náklady nutí lidi randit „mnohem opatrněji". „Méně riskují a méně navazují kontakty,“ dodala.
To se projevuje i v tom, jak mladí lidé mluví o prvních schůzkách s dívkou či chlapcem, které by mohly vést ke vztahu. Ale také nemusely. „Z ekonomického hlediska je každá první schůzka riskantní hra. Je velká šance, že něco nebude fungovat – a pak půjde tvůj účet za večeři za 40 dolarů (asi 830 korun) s někým, koho už možná nikdy neuvidíš, do koše,“ míní jednadvacetiletý student Kolumbijské univerzity David Kuang.
Zprávy z firem
Dvaadvacetiletý Leo Gabriel žijící v New Yorku CNBC řekl, že se snaží, aby jeho první rande bylo ekonomicky snesitelné. To znamená útratu kolem 45 až 50 dolarů, což ho nezruinuje. „Proč bych měl utratit sto dolarů za někoho, s kým si možná ani nebudu rozumět?“ dodal.
Byznys seznamovacích aplikací
Útraty za první či další schůzky jsou jen ale část nákladů na to si někoho najít. Pro miliony uživatelů to také znamená platit za seznamovací aplikace. Většina z nich je nějakým základním způsobem zdarma, za příplatek pak nabízí něco navíc.
Pew Research Center v roce 2022 zjistilo, že 35 procent uživatelů seznamovacích aplikací si nějakou z platforem zaplatilo. A výzkum Morgan Stanley tvrdí, že průměrný platící uživatel seznamovací aplikace utratil v roce 2023 přibližně 19 dolarů (asi 394 korun) měsíčně.
Zprávy z firem
Seznamovací aplikace mnohdy fungují na systému, který se dá označit jako „freemium“. „Můžete se zaregistrovat zdarma. Ale abyste mohli využít některé z nejžádanějších funkcí, budete si možná muset zaplatit předplatné,“ řekl Pinar Yildirim, docent na Wharton School spadají pod University of Pennsylvania, který zkoumá ekonomiku online platforem.
‚Gamifikace‘ seznamování
Model seznamování se přes aplikace se stal v současnosti důležitým, protože Američané s nástupem internetu změnili způsob, jakým se setkávají a hledají partnery. Často citovaná studie z roku 2019 od výzkumníků ze Stanfordovy univerzity a University of New Mexico zjistila, že od konce druhé světové války až do roku 2013 se v USA nejčastěji setkávaly heterosexuální páry prostřednictvím přátel. Nyní je dominantní cestou online.
Reality
„Jednou z věcí, kterou nám online seznamovací aplikace a online seznamovací platformy obecně dokázaly přinést, je dostupnost širšího okruhu lidí,“ uvedl Yildirim. To vysvětluje, proč mnoho uživatelů za seznamovací aplikaci platí. „Je to systém jako u placených her,“ míní Romanoffová. „A pokud na to máte peníze, možná si partnera najdete, nebo budete na seznamovacích aplikacích úspěšnější.“ Odborníci tomu říkají „gamifikace“ seznamování.
Mluvčí společnosti Match Group — mateřské společnosti seznamovacích platforem Match.com, OkCupid, Tinder, Hinge a dalších — CNBC řekl, že „drtivá většina“ uživatelů na jejich webech používá bezplatné verze. „Předplatné je volitelné, není povinné. Poskytuje další nástroje těm, kteří chtějí mít větší kontrolu nebo být efektivnější, ale k úspěchu a navazování smysluplných kontaktů to není nutné,“ uvedl.
