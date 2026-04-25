Bez peněz na seznamku nelez. Inflace nutí Američany omezovat rande i hledání partnerů

Dušan Kütner
Inflace se promítá nejen do vyšších útrat domácností a rodin, ale v poslední době i do ochoty Američanů dopřát si lepší rande a dokonce i do snahy si vůbec nějakého partnera najít. Náklady na první schůzky i na seznamovací aplikace rostou tak, že hrají při přemýšlení mladých lidí o vztazích stejnou roli jako touha po romantice, píše server CNBC.

Pro mnoho mladých Američanů se randění stává záležitostí romantiky stejně jako peněz. Podle BMO Financial Group indexu za rok 2026 polovina svobodných Američanů uvedla, že chodí na méně rande nebo na schůzku s vyvolenou či vyvoleným volí levnější aktivity. Důvodem jsou rostoucí náklady na schůzky, napsal server CNBC.

V průzkumu BMO odpovídalo 2501 dospělých od konce prosince do ledna. Z něj mimo jiné vyplynulo, že jedno rande stojí dospělé z generace Z v průměru 205 dolarů (asi 4250 korun), mileniály pak v průměru 252 dolarů (asi 5200 korun). A téměř polovina svobodných (47 procent) uvedla, že randění jim prostě za ty peníze nestojí.

Vliv války v Íránu i celní politiky Trumpa

Je to jen jeden z mnoha tlaků na to, co si člověk v dnešní době může dovolit. Lidé se potýkají s vyššími náklady na každodenní potřeby, jako je benzín, potraviny, bydlení a zdravotní pojištění — což je výsledkem kombinace mnoha faktorů včetně energetických šoků spojených s válkou v Íránu a celní politiky prezidenta Donalda Trumpa.

Enjoy

nst

„Vidíme, že se zvyšují životní náklady a snižuje se frekvence randění Američanů a to, jak ho vnímáme,“ řekla Sabrina Romanoffová, klinická psycholožka, pro CNBC. „Lidé méně večeří venku a jsou méně ochotní k nejistým setkáním.“

Podle údajů BMO měl typický Američan či Američanka z generace Z v loňském roce asi devět rande. To znamená, že jejich roční výdaje činí přibližně 1845 dolarů. To zahrnuje nejen samotnou útratu za schůzku, ale i třeba dopravu na ni a další související věci.

Podle Romanoffové rostoucí náklady nutí lidi randit „mnohem opatrněji". „Méně riskují a méně navazují kontakty,“ dodala.

To se projevuje i v tom, jak mladí lidé mluví o prvních schůzkách s dívkou či chlapcem, které by mohly vést ke vztahu. Ale také nemusely. „Z ekonomického hlediska je každá první schůzka riskantní hra. Je velká šance, že něco nebude fungovat – a pak půjde tvůj účet za večeři za 40 dolarů (asi 830 korun) s někým, koho už možná nikdy neuvidíš, do koše,“ míní jednadvacetiletý student Kolumbijské univerzity David Kuang.

Zprávy z firem

Michal Nosek

Dvaadvacetiletý Leo Gabriel žijící v New Yorku CNBC řekl, že se snaží, aby jeho první rande bylo ekonomicky snesitelné. To znamená útratu kolem 45 až 50 dolarů, což ho nezruinuje. „Proč bych měl utratit sto dolarů za někoho, s kým si možná ani nebudu rozumět?“ dodal.

Byznys seznamovacích aplikací

Útraty za první či další schůzky jsou jen ale část nákladů na to si někoho najít. Pro miliony uživatelů to také znamená platit za seznamovací aplikace. Většina z nich je nějakým základním způsobem zdarma, za příplatek pak nabízí něco navíc.

Pew Research Center v roce 2022 zjistilo, že 35 procent uživatelů seznamovacích aplikací si nějakou z platforem zaplatilo. A výzkum Morgan Stanley tvrdí, že průměrný platící uživatel seznamovací aplikace utratil v roce 2023 přibližně 19 dolarů (asi 394 korun) měsíčně.

Zprávy z firem

nst

Seznamovací aplikace mnohdy fungují na systému, který se dá označit jako „freemium“. „Můžete se zaregistrovat zdarma. Ale abyste mohli využít některé z nejžádanějších funkcí, budete si možná muset zaplatit předplatné,“ řekl Pinar Yildirim, docent na Wharton School spadají pod University of Pennsylvania, který zkoumá ekonomiku online platforem.

‚Gamifikace‘ seznamování

Model seznamování se přes aplikace se stal v současnosti důležitým, protože Američané s nástupem internetu změnili způsob, jakým se setkávají a hledají partnery. Často citovaná studie z roku 2019 od výzkumníků ze Stanfordovy univerzity a University of New Mexico zjistila, že od konce druhé světové války až do roku 2013 se v USA nejčastěji setkávaly heterosexuální páry prostřednictvím přátel. Nyní je dominantní cestou online.

Reality

ČTK

„Jednou z věcí, kterou nám online seznamovací aplikace a online seznamovací platformy obecně dokázaly přinést, je dostupnost širšího okruhu lidí,“ uvedl Yildirim. To vysvětluje, proč mnoho uživatelů za seznamovací aplikaci platí. „Je to systém jako u placených her,“ míní Romanoffová. „A pokud na to máte peníze, možná si partnera najdete, nebo budete na seznamovacích aplikacích úspěšnější.“ Odborníci tomu říkají „gamifikace“ seznamování.

Mluvčí společnosti Match Group — mateřské společnosti seznamovacích platforem Match.com, OkCupid, Tinder, Hinge a dalších — CNBC řekl, že „drtivá většina“ uživatelů na jejich webech používá bezplatné verze. „Předplatné je volitelné, není povinné. Poskytuje další nástroje těm, kteří chtějí mít větší kontrolu nebo být efektivnější, ale k úspěchu a navazování smysluplných kontaktů to není nutné,“ uvedl.

 

Money

Ivana Pečinková

Money

nst

Církev nemá být úřad, ale milé společenství lidí, říká nový pražský arcibiskup

Michal Nosek
nos

Nový pražský arcibiskup Mons. Stanislav Přibyl vstupuje do úřadu s nadhledem, intelektuální zvídavostí i smyslem pro humor. V Arcipodcastu mluví s Evou Čerešňákovou o prvních dnech po jmenování, o víře, umění i YouTube jako nové kazatelně. „Uvědomuji si, že mě čeká maraton,“ říká muž, který chce církev posouvat méně směrem k instituci a více ke společenství.

Stěhování do nové role nový pražský arcibiskup vnímá jako novou etapu. S lehkostí přiznává, že významným milníkem prvních dní bylo prosté zjištění: „Dneska jsem zjistil, kde budu spát.“ V jeho podání ale nejde o banalitu, nýbrž symbol začátku.

Nový pražský arcibiskup Mons. Stanislav Přibyl

Papež jmenoval nového pražského arcibiskupa. Do čela arcidiecéze míří Stanislav Přibyl

Leaders

Papež Lev XIV. jmenoval Mons. ThLic. Ing. Stanislava Přibyla, Th.D., Ph.D., CSsR novým pražským arcibiskupem a metropolitou české církevní provincie. Informaci zveřejnil Svatý stolec a poté ji v kapli pražského arcibiskupského paláce oznámil také apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo.

nst

Přečíst článek

Změny bere jako prostor něco nově uspořádat. Možná i proto, že, jak s úsměvem vypráví, už od dětství ho víc než hračkářství přitahovalo papírnictví. Tužky, ořezávátka a dokonce psací stroj na splátky v třinácti letech předznamenávaly člověka, kterého těší řád, struktura i tvoření.

Arcibiskupem s pokorou i humorem

Jmenování do čela pražské arcidiecéze pro něj nebylo triumfálním momentem, ale spíše chvílí úžasu. Když si napsal seznam svých předchůdců a pod něj připojil své jméno, připadalo mu „nepatřičné“. A nové oslovení? „Sousloví arcibiskup Stanislav Přibyl mi přišlo velmi divné,“ přiznává.

Právě tato kombinace pokory a sebeironie prostupuje celým rozhovorem. Přibyl nevystupuje jako muž velkých gest, ale jako někdo, kdo si vážnost úřadu uvědomuje právě tím víc, čím méně se jí nechává svazovat.

Velikonoční rozhovor s Markem Ebenem: Víru je důležitější žít než o ní mluvit

Enjoy

Víra jako tichá jistota, která se nevnucuje, ale žije. Moderátor Marek Eben v otevřeném rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou přibližuje, proč se obrací k Bohu ve stresu, jak vnímá manželství po desítkách let i proč by náboženství nikdy nemělo být nátlakem.

nos

Přečíst článek

Za řadou titulů nehledá kariérní plán, ale sled „náhod“, které se proměnily v cestu. Od teologie přes ekonomii po dějiny umění. Všechno podle něj vznikalo spíš z potřeby než ambice.

S pobavením vzpomíná na školní začátky i boj s matematikou, která ho kdysi „vyhodila ze sedla“. O to silněji dnes hájí hluboké vzdělání: „Formální vzdělání má něco do sebe.“ U něj není prestiží, ale nástrojem služby.

Silnou linkou rozhovoru je umění. Hudba, architektura, příběhy ukryté v sochách. Přibyl ukazuje, že pro něj víra nežije jen v teologii, ale i v estetice.

Reality

Dalibor Martínek

Když mluví o své knize o Karlově mostě, nejde mu jen o památky, ale o příběhy za nimi. „Když je zatím ten příběh, najednou to dostává nové kontury,“ říká. Stejně hovoří i o katedrále sv. Víta, kterou vnímá jako prostor stovek dosud nevyprávěných příběhů.

YouTube jako kazatelna pro digitální dobu

Na arcibiskupský stolec přichází i jako nečekaný „boží influencer“, jak zazní v rozhovoru s nadsázkou. Sám své působení na YouTube chápe prostě: „Je to kazatelna.“

Právě online prostor mu umožňuje otevírat otázky, které lidi skutečně trápí. Nemoc, naději, smrt, odpustky, víru v běžném životě. A oslovit tisíce lidí místo stovek. Ostatně, jak poznamenává, proč to nezkusit, když to funguje.

Do nové služby vstupuje bez velkých manifestů. Spíš s vědomím, že vedení církve je běh na dlouhou trať. „Člověk se nemůže utavit v první zatáčce,“ říká. Nechce jen reagovat a mluvit, ale také „nabírat“ — mít čas studovat, přemýšlet a neztratit hloubku. Program shrnuje prostě: „Být biskupem znamená vést lidi ke Kristu.“

Církev ne jako úřad, ale jako domov

Nejsilněji zaznívá jeho vize církve. Ne jako instituce s razítky a strukturami, ale jako vztahový prostor. „Církev je jakési my,“ říká. A dodává větu, která může být programem jeho služby: církev má být „milé společenství lidí“. Možná právě tady se ukazuje těžiště jeho uvažování, méně důraz na správu, více na blízkost; méně aparát, více přátelství.

Trump se pustil do papeže. Tvrdí, že souhlasí s íránskými jadernými zbraněmi

Politika

Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP. Papež v reakci na Trumpovu kritiku řekl, že i nadále bude vystupovat proti válce.

ČTK

Přečíst článek

A když přijde řeč na radost, odpoví svým odzbrojujícím způsobem: „Rád si večer lehnu a zapraskají ty kosti.“ Pak ale jmenuje výšlapy, knihy, dobré jídlo a především setkávání s lidmi.

Nakonec se kruh uzavírá tam, kde začal: u povolání. Protože, jak říká, jeho největší radostí je, že právě to, k čemu je povolán, ho těší. A možná i proto působí nový pražský arcibiskup jako člověk, který do úřadu nevstupuje s patosem, ale s klidem. A s chutí jít dál.

A co také zazní v podcastu? Třeba:

S jakou vizí vstupuje Stanislav Přibyl do čela pražské arcidiecéze?
Jak chce uchopit službu arcibiskupa, co znamená jeho „maraton“ a jaké priority si pro nové působení stanovuje.

Jakou roli hrají ve víře vzdělání, umění a kultura?
Rozhovor ukazuje, jak se u něj propojují teologie, historie, hudba i cit pro krásu jako součást duchovní služby.

Může být YouTube novodobou kazatelnou?
Jak využívá digitální prostor pro evangelizaci a proč vidí online svět jako přirozené místo pro dialog o víře.

Co dnešní společnost často nechápe o církvi?
Přibyl nabízí pohled na církev nikoli jako instituci, ale jako živé společenství vztahů a sdílené víry.

Kde hledá nový arcibiskup radost a vnitřní rovnováhu?
Od humoru a obyčejných radostí přes přátele až po samotné kněžské povolání jako zdroj životní energie.

Více se dozvíte v rozhovoru Arcipodcast s Evou Čerešňákovou:

Arcipodcast se Stanislavem Přibylem

Leaders

nst

Leaders

Michal Nosek

Češi utrácejí za květiny miliardy. Dovoz trhl rekord

Řezané květiny jsou z 95 procent z dovozu
profimedia.cz
nst
nst

Řezané květiny míří do Česka ve stále větším objemu. Loni jejich dovoz dosáhl rekordních 2,9 miliardy korun a potvrdil, že český trh stojí především na zahraniční produkci. Dominují nizozemské růže, tulipány i gerbery, zatímco domácí pěstitelé pokrývají jen zlomek poptávky.

Češi milují květiny – a stále častěji ty dovezené. Do Česka se loni importovaly řezané květiny v rekordní hodnotě 2,91 miliardy korun, meziročně o 2,2 procenta více. Přibylo i dovezeného množství, které vzrostlo o 4,7 procenta na 17 377 tun. Tuzemský trh je tak na dovozu závislý víc než kdy dřív. Ze zahraničí pochází plných 95 procent řezaných květin prodaných v Česku.

Nizozemsko kraluje, exotika sílí

Jasným hegemonem zůstává Nizozemsko, odkud do Česka loni dorazilo 13 568 tun květin za 2,223 miliardy korun. Významnými dodavateli byly také Ekvádor, Keňa, Kolumbie, Itálie nebo Německo.

Vedle tradičních evropských pěstitelů tak sílí i exotické destinace, které zásobují Evropu hlavně růžemi a dalšími prémiovými květy.

Dovoz vítězí

Zahraniční obchod s řezanými květinami zůstává výrazně v minusu. Přestože český export loni vyskočil o 60 procent na 218 milionů korun, dovoz výrazně převyšuje vývoz a obchod skončil schodkem 2,69 miliardy korun. Květiny z Česka míří hlavně do Slovensko, Rumunsko a Itálie. Pandemie však změnila trh. 

Zprávy z firem

nst

Zlom přišel v roce 2020, kdy pandemie ochromila poptávku i mezinárodní obchod a dovoz dočasně klesl. Následující roky ale přinesly prudké oživení — a spolu s ním i růst cen.

Pěstitelé po celém světě čelili dražším energiím, mzdám, pohonným hmotám, hnojivům i mladým rostlinám. Někteří navíc během pandemie omezili pěstební plochy, což nabídku dál snížilo.

Češi rekordně utrácejí za květiny 

Nejde přitom jen o řezané květiny. Útraty Čechů za všechny druhy květin předloni vzrostly o 1,8 miliardy na 18,137 miliardy korun.

Za růstem stojí nejen vyšší ceny, ale i zvýšení DPH. A ačkoli loňská čísla za celý květinový trh zatím nejsou k dispozici, trend je zřejmý: květiny zůstávají pro Čechy oblíbeným, byť stále dražším zbožím.

Čeští pěstitelé se přitom na řezané květiny soustředí jen okrajově. Věnují se hlavně balkonovým, záhonovým a hrnkovým rostlinám. Řezané květiny dodávají spíše menší zahradnictví, například sezonně na Dušičky s chryzantémami.

Domácí produkce tak zatím nemá sílu konkurovat masivnímu dovozu. Příběh jedné růže ve váze tak často začíná tisíce kilometrů daleko. Třeba ve skleníku v Nizozemsku nebo na farmě v Keni.

Money

Lukáš Kovanda

Money

Lukáš Kovanda

Doporučujeme