Jeff Bezos pošle partnerku do vesmíru. Poletí s ženskou posádkou

Partnerka amerického miliardáře Jeffa Bezose se chystá na let do vesmíru, a to s posádkou tvořenou výhradně ženami. Pilotka vrtulníku Lauren Sánchezová o svých plánech mluvila v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal. Raketou Bezosovy společnosti Blue Origin se má začátkem příštího roku do vesmíru vydat šest žen, jejich jména chce Sánchezová zveřejňovat postupně.

Bezos zůstane na Zemi

„Budou to ženy, které na světě něčeho dosáhly, mají vliv a mají co říct,“ řekla 53letá Sánchezová, která dříve pracovala i jako novinářka. Bezos, s nímž žije od roku 2019, se sám k hranici vesmíru podíval v roce 2021, tentokrát ale zůstane na Zemi. „Samozřejmě by letěl velmi rád, ale musím ho trochu krotit. Bude nám fandit zpovzdálí,“ dodala Sánchezová.

Soukromá společnost Blue Origin a její raketa New Shepard s modulem po zkušebních letech odstartovala s posádkou poprvé v roce 2021. Létá do výšky zhruba 100 kilometrů, tedy k hranicím vesmíru a nabízí místa i platícím zákazníkům. Vesmírné turisty vozí i firma Virgin Galactic miliardáře Richarda Bransona, nejúspěšnějším soukromým vesmírným dopravcem ale zůstává SpaceX podnikatele Elona Muska. Na její lodě Dragon a Crew Dragon, které dopravují na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) náklad i posádky, spoléhá i americký Úřad pro letectví a vesmír (NASA).

