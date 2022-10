Intel vysílá strůjce robotických taxíků na burzu. Riskuje, doba tomu nepřeje

Intel jde do rizika. V čase, kdy růstové akcie dostávají na frak a rozruch okolo futuristických technologiích utichá tváří v tvář rostoucí inflaci a makroekonomickým obavám, vysílá svoji divizi Mobileye na burzu.

Mobileye, společnost vlastněná Intelem, která vyrábí čipy, mapy a software do samořízených aut, v tichosti požádala o primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Vyplývá to z prospektu, který izraelská společnost v pátek předložila americké Komisi pro cenné papíry (SEC), píše CNBC.

Krok zapsání Mobileye na burzu Nasdaq je součástí širší strategie Intelu, který se chce byznys více diverzifikovat. Intel koupil izraelskou společnosti Mobileye za 15,3 miliardy dolarů v roce 2017. Chtěl tím konkurovat firmám Nvidia a Qualcomm ve vývoji systémů pro jízdu bez řidiče.

Už dříve v letošním roce Intel oznámil plán uvést Mobileye na burzu. Původní odhad potenciální valuace Mobileye byl tehdy podle agentury Reuters více než 50 miliard dolarů. Mezitím se ale situace na trhu polovodičů změnila, akcie výrobců čipů poznamenala vlna výprodejů. A Intel proto snižuje svá valuační očekávání na IPO Mobileye. Neoficiální zdroje v současné chvíli hovoří o možné valuaci 30 miliard dolarů, poznamenala již dříve agentura Bloomberg.

Intel z takto získaných peněz chce použít na vybudování dalších továren na výrobu čipů.

Prospekt uvádí, že Mobileye plánuje zalistovat kmenové akcie třídy A, ale neuvádí jejich počet ani cenové rozpětí. Po uskutečnění transakce zůstane Intel většinovým vlastníkem izraelské společnosti.

IPO přichází v době, růstové akcie dostávají na frak a chuť po futuristických technologiích, jako jsou samořídící auta, výrazně zpomalila tváří v tvář rostoucí inflaci a makroekonomickým obavám.

Akcie Intelu v reakci na zprávu vzrostly v rozšířeném obchodování o méně než jedno procento.

Mobileye, založená v roce 1999, spolupracuje s automobilkami Audi, BMW, Volkswagen, GM a Ford na vývoji pokročilých jízdních a bezpečnostních funkcí, jako je asistent řidiče a udržování v jízdním pruhu pomocí firemní kamery „EyeQ“, čipů a softwaru. Generální ředitel Mobileye Amnon Shashua v podání pro SEC upřesnil, že technologie firmy je nyní instalována v asi 800 modelech vozů různých značek.

Společnost Mobileye byla založena v roce 1999 a za cíl si dala snižovat počet zranění a úmrtí při automobilových nehodách. Loni zvýšila tržby o 43 procent na 1,4 miliardy dolarů. Na celkových tržbách Intelu se divize podílela z 1,8 procenta. Do konce letošního roku plánuje v Izraeli a Německu nasadit robotické vozy taxi. Ve spolupráci se svými partnery plánuje v roce 2024 ve Spojených státech nasadit samořízené elektrické kyvadlové vozy.

