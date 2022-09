Důvody problémů na evropských letištích odhaleny. Zmizeli mladí pracovníci

Letiště po celé Evropě se potýkají s nedostatkem personálu. Kvůli tomu cestující často čelí neúměrně dlouhým frontám, zpoždění letů a dalších nepříjemností. Podle agentury Bloomberg za problémem stojí neschopnost vedení letišť efektivně najímat mladé zaměstnance. Těch je přitom na pracovním trhu dostatek, jen často volí jinou práci.

Sedmihodinové zpoždění letadla. Ještě přede dvěma lety téměř nemožná představa, při letošní letní sezoně se to však mohlo stát. Stejně jako i hodinové sezení v letadle na ranveji a čekání na vzlet. Důvod? Letiště a aerolinky nemají lidi. A podle agentury Bloomberg chybějí zejména mladí zaměstnanci.

„Pracovníci ve věku do 40 let aktuálně představují necelou třetinu personálu. To je výrazně méně než v předpandemické době,“ uvádí Laura Malschová z Bloombergu. Podle dat Eurostatu momentálně v evropské letecké přepravě pracuje 320 tisíc lidí, na konci roku 2019 to přitom bylo téměř o 100 tisíc lidí více.

„Během pandemie sektor zasáhlo největší propouštění za 14 let,“ dodává Malschová.

Letiště nejsou žádná kariéra

A když se zejména v letošním roce rozvolnila většina protiepidemických opatřeních na celém světě a lidé se chtěli vrátit k cestování jako před covidem, na letiště i aerolinky vznikl ohromný tlak zlákat zpět tisíce zaměstnanců. Často neúspěšně.

„Práce v leteckém sektoru je náročná kvůli náročnému tréninku a také bezpečnostní prověrky. Zejména mladí často volí raději práci v jiném odvětví, která je dostupná hned,“ připomíná Malschová.

„Jejich byznys model bude muset doznat řadu změn, pokud chtějí zůstat konkurenceschopní na trhu práce. Problémy s obsazováním volných pozic měli kvůli náročnému tréninku a bezpečnosti vždycky, ale současná míra je bezprecedentní,“ potvrzuje problémy leteckého sektoru David Hutter z Consulting Group Ltd.

Další stávky na obzoru?

Problémy s personálem pak vedou k dalšímu napětí v letecké přepravě, které navíc podporuje aktuální masivní inflace. Například piloti německých aerolinek Lufthansa uspořádali stávku, protože vedení společnosti nechtělo přistoupit na požadavky na vyšší platy.

Lufthansa kvůli tomu zrušila zhruba 800 letů, které zasáhly asi 130 tisíc cestujících, a to včetně těch z Prahy. Škody aerolinky odhadly na 800 milionů korun. I kvůli hrozbě další stávky se v úterý vedení Lufthansy s piloty dohodlo na vyšším růstu mezd, než bylo původně v plánu.

Lze však očekávat další podobné hrozby stávek i u dalších evropských aerolinek i u letištního personálu.

Podle Davida Huttera by se situace „na nebi“ mohla uklidnit před příští letní sezonou, která by měla být daleko snáze předpověditelná oproti té letošní.

