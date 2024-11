VW prodává kontroverzní továrnu v Číně. Nařčení z vykořisťování Urgujů nemohl stoprocentně vyvrátit

Německý automobilový koncern Volkswagen a jeho čínský partner SAIC se dohodli na prodeji kontroverzní továrny v čínské provincii Sin-ťiang. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Továrna se stala terčem kritiky kvůli zprávám o porušování lidských práv ujgurské menšiny v tomto regionu.

Závod koupila společnost Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), která je divizí čínského státního podniku Shanghai Lingang Development Group. SMVIC v rámci dohody převezme od firem Volkswagen a SAIC také testovací dráhy ve dvou čínských městech. Po dokončení transakce nebude mít Volkswagen v provincii Sin-ťiang žádné aktivity, napsala agentura Reuters. Hodnotu transakce Volkswagen nezveřejnil.

Podle západních zemí a řady skupin na ochranu lidských práv Čína v provincii Sin-ťiang záměrně utlačuje muslimské Ujgury, a to mimo jiné prostřednictvím nucených prací. Peking tato obvinění popírá.

Někteří akcionáři, například investiční společnost Union Investment, automobilku Volkswagen k odchodu z provincie Sin-ťiang už delší dobu vyzývali. Janne Werning z firmy Union Investment dnes tento odchod označil za „dlouho očekávaný krok, který ukazuje, že o lidských právech se nesmlouvá“. Prodej aktivit v provincii Sin-ťiang přivítala rovněž spolková země Dolní Sasko, která je druhým největším akcionářem Volkswagenu za holdingovou firmou Porsche SE.

Volkswagen koncem loňského roku uvedl, že audit v továrně v provincii Sin-ťiang nenalezl žádné známky využívání nucené práce. Auditorská společnost nicméně poukázala na potíže při shromažďování údajů v Číně.

Dohoda o prodeji závodu přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s poklesem prodeje na čínském trhu, kde čelí ostré konkurenci a slabé poptávce. Automobilka nyní ve spolupráci s čínskými partnery vyvíjí nové modely, které mají lépe vyhovovat požadavkům čínských zákazníků.

Volkswagen dnes rovněž oznámil, že se dohodl na prodloužení svého partnerství s firmou SAIC o deset let do roku 2040. Jejich společný podnik hodlá do roku 2030 uvést na trh 18 nových modelů.

„Podtrhujeme tak důležitost této spolupráce a význam čínského trhu pro skupinu Volkswagen,“ uvedl k prodloužení partnerství člen představenstva Volkswagenu Ralf Brandstätter, který má na starosti Čínu. Společný podnik SAIC Volkswagen vznikl před 40 lety a od roku 2007 vyrábí i modely značky Škoda, upozornil Volkswagen ve své tiskové zprávě.

