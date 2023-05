AKTUALIZOVÁNO: Vysoké ceny energií zvedly Pražské energetice loňský zisk o čtvrtinu

Další z tuzemských energetických firem v Česku hlásí nárůst loňského zisku. Pražské energetice stoupl o čtvrtinu, a to díky vysokým cenám energií i nárůstu počtu odběratelů.

Energetická skupina Pražská energetika (PRE) loni zvýšila svůj čistý zisk na 3,33 miliardy korun, což je meziročně téměř o čtvrtinu více. Výnosy skupiny pak vzrostly o skoro 39 procent na více než 38 miliard korun.

Vyplývá to z výroční zprávy Pražské energetiky (PRE), na kterou upozornil Ekonomický deník. V hospodaření skupiny se během loňské energetické krize spojené s vysokým zdražením energií projevil také nárůst počtu odběratelů a dodávek.

PRE těžila z pádu Bohemia Energy i dalších

Pražská energetika podle zprávy loni profitovala z loňské situace na trhu, kdy po pádu některých dodavatelů v čele s Bohemia Energy významně navýšila svůj tržní podíl, počet obsluhovaných zákazníků i objem dodávek.

Meziročně tak vzrostl objem dodávek elektřiny o 12 procent na 6,39 terawatthodiny a dodávek plynu o 13 procent na 988 gigawathodiny (GWh). Objem dodávek elektřiny od PRE tak převýšil objem distribuce na licencovaném území o 390 GWh, kdy spotřeba elektřiny v Praze meziročně stagnovala na 6000 GWh.

Na výnosech a zisku skupiny se podílela z velké části mateřská Pražská energetika a.s. Tržby z prodeje elektřiny vzrostly na téměř dvojnásobek a činily téměř 31 miliard korun. Ještě výrazněji stouply výnosy z prodeje plynu, za který firma utržila přes 1,8 miliardy korun. I přes nárůst cen elektřiny a plynu však podle společnosti zůstala platební morálka zákazníků na velmi dobré úrovni. Další velkou část tržeb tvoří dceřiná PREdistribuce, která provozuje distribuční síť na území hlavního města.

Navržená dividenda skupiny pro letošní rok činí 439,96 koruny na akcii, za rok 2021 to bylo 422,55 koruny. Konečnou výši navrhované dividendy za loňský rok musí schválit akcionáři na řádné valné hromadě.

Windfall tax se nebojíme

Skupina se ve výroční zprávě vyjádřila také k dopadu zavedení daně z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax. Podle schválených hospodářských plánů do roku 2025 by daň neměla podle zprávy hospodaření skupiny výrazněji zatížit.

Mezi základní aktivity skupiny PRE patří prodej, obchodování a distribuce elektřiny. Přes 58 procent společnosti vlastní Pražská energetika Holding, jehož majoritním vlastníkem je město Praha.

Dalším významným akcionářem je německá EnBW Energie Baden-Württemberg, která vlastní 41,4 procenta. Skupina PRE má zhruba 830 tisíc zákazníků a je třetím největším dodavatelem elektřiny v ČR.

