Vítejte u Šnečího potoka. Musk chystá v Texasu vlastní město s továrnami Tesly či Boring Co. a jejich zaměstnanci

Miliardář a vizionář Elon Musk plánuje postavit vlastní město nazvané Snailbrook na části z tisíců akrů nově zakoupených pastvin a zemědělské půdy nedaleko hlavního města Texasu Austinu, kam se loni přemístil i se sídlem automobilky Tesla. Jeho vize spočívá ve vytvoření jakéhosi utopického městečka v sousedství jeho továren Tesla, SpaceX a Boring Company, kde by jejich zaměstnanci mohli žít a pracovat, napsal deník The Wall Street Journal.

Informace o projektu získal deník The Wall Street nejen z listin a záznamů v pozemkových knihách, ale i od majitelů pozemků a realitních agentů, s nimiž se Musk kvůli projektu setkal. Těm zakladatel a šéf společností Tesla, SpaceX a Boring Company popsal svou vizi jako „jakousi texaskou utopii podél řeky Colorado, kde by jeho zaměstnanci mohli žít a pracovat“, uvedl deník. Samotný Musk a jeho zástupci na dotazy deníku nereagovali.

Musk by mohl určovat pravidla sám sobě

Vedení společnosti Boring, která se zabývá stavbou tunelů pro Muskovu vizi budoucích rychlodrah mezi metropolemi, pracují na možnosti založení města nazvaného Snailbrook v okrese Bastrop, asi 56 kilometrů jihovýchodně od Austinu. To by umožnilo Muskovi nastavit vlastní pravidla ve své vlastní obci a urychlit jeho byznys, uvedl deník s odkazem na zdroje obeznámené s Muskovými projekty.

Mimo jiné by zaměstnanci výše zmíněných společnosti mohli bydlet a žít v nových domovech s nižším než tržním nájemným. V plánu je výstavba zhruba 110 domů a projekt stavby soukromého rezidenčního komplexu pro samotného Muska.

Plánované město sousedí s továrnami firem Boring a SpaceX, které jsou nyní ve výstavbě. Místo již zahrnuje i skupinu modulárních domů, bazén, venkovní sportovní areál a tělocvičnu, podle snímků zveřejněných na Facebooku a lidí obeznámených s městem. Cedule visící na tyčích s nápisem „vítejte, snailbrook, TX, est. 2021“. Snailbrook je odkaz na maskota společnosti Boring – když se Musk pustil do byznysu s ražením tunelů, vyzval zaměstnance, aby postavili razící stroje, které se pohybují „rychleji než hlemýžď“.

Do projektu je zapojena i expřítelkyně a rapper Ye

Do plánu na nové městečko je kromě Muska zapojena i jeho bývalá přítelkyně a matka jeho syna, zpěvačka Grimes, rapper Kanye West říkající si nyní Ye a Westův dvorní designér a architekt. Loni několikrát podle WSJ diskutovali o tom, jak by mohlo město vypadat. Tyto rozhovory podle jednoho z obeznámených lidí zahrnovaly široké myšlenky a vizuální makety, ale zatím nevedly ke konkrétním plánům. Zástupci Grimes a Ye se na dotazy deníku WSJ nevyjádřili.

Podle texaského práva potřebuje město mít alespoň 201 obyvatel, aby mohlo požádat o zaregistrování a souhlas okresního soudu. Bastrop County zatím neobdržela žádnou žádost od Muska ani žádného ze subjektů s ním spojených, uvedla mluvčí města. Představitelé okresu Bastrop ale již například schválili názvy nových ulic jako „Boring Boulevard“, „Waterjet Way“ a „Cutterhead Crossing“, alespoň podle zápisů ze zasedání okresního úřadu. Podle nich také společnost Boring plánuje přeměnit dům na jednom z pozemků v areálu budoucího „Snailbrooku“ na školu Montessori až pro 15 studentů.

Chap Ambrose, počítačový programátor, který žije na kopci s výhledem na nové fabriky Boring Company a SpaceX, deníku WSJ řekl, že je přesvědčen, že „chtějí, aby to bylo tajné. Chtějí to zařídit dříve, než se někdo dozví, co se skutečně děje.“ Zvědavost mu nedala a nad pozemky poslal dron – a záběry z dronu a videa na YouTube, které zveřejnil, ukazují stavbu tunelů mezi parcelami Boring a SpaceX, které vedou pod veřejnou cestou.

Video pořízené Chapem Ambrosem, souseda staveniště továren Elona Musku v texaském Bastropu.

Za poslední tři roky subjekty navázané na Muskovy společnosti nebo manažery zakoupily nejméně 3500 akrů v oblasti Austinu, což je dohromady asi čtyřikrát větší plocha než newyorský Central Park, vyplývá z dokumentů okresního úřadu a pozemkových záznamů. Někteří místní realitní makléři s odkazem na osoby blízké Muskovi deníku WSJ řekli, že miliardář vlastní v oblasti mnohem více půdy – až 6000 akrů.

Když Musk – a poté i sídlo Tesly a Boring Company – před dvěma lety opustil svůj domov v Kalifornii a přesídlil do Texasu, řekl, že ztratil trpělivost s pravidly a zákony Kalifornie. „Je to stát s nadměrnou regulací, nadměrným zdaněním a s příliš mnoho soudními spory,“ řekl v prosinci 2021.

Texas má méně zákonů týkajících se ochranných zón a ekologických a pracovních požadavků a má obrovské množství volné půdy. Na rozdíl od Kalifornie nemá žádnou daň z příjmu právnických osob ani daně z příjmu či kapitálových zisků fyzických osob. Podle předloňských propočtů agentury Bloomberg Musk přesunem z Palo Alta v Sillicon Valley do 2800 kilometrů vzdáleného Austinu ušetří na daních dvě miliardy dolarů.