Volkswagen představil lidový elektromobil za 600 tisíc

Koncern Volkswagen ve středu odhalil elektromobil s cenovkou do 25 tisíc eur (asi 600 tisíc korun), od kterého si slibuje, že bude konkurovat Tesle. Kompaktní koncept ID.2all by se sériově měl začít vyrábět v roce 2025, píše agentura Bloomberg. Vůz by na jedno nabití měl ujet až 450 kilometrů a bude se vyrábět ve Španělsku.

Volkswagen slíbuje, že elektromobil bude stejně prostorný jako jeho nejoblíbenější model Golf a stejně levný jako malé Polo.

„Provádíme transformaci rychlým tempem, abychom přinesli elektrickou mobilitu masám,“ uvedl v prohlášení šéf značky VW Thomas Schäfer.

Volkswagen nutně potřebuje lidové auto pro elektrický věk, píše agentura Bloomberg. Koncern totiž jen těžko drží krok s elektromobily Tesla a potřebuje zastavit pokles prodeje v Číně. Elektrický model, který by se byť jen vzdáleně přiblížil úspěchu Golfu – VW ho vyrobil více než 35 milionů kusů – by byl pro značku spásou.

Představení konceptu ID.2all v Hamburku je završením rušného týdnu pro značku VW. V pondělí koncern oznámil plány na vybudování továrny na baterie v Kanadě – první mimo Evropu a vůbec největší investici do automobilů v zemi, v úterý řekl, že investuje během pěti let 180 miliard eur (4,3 bilionu korun) do výroby baterií a softwaru pro elektromobily.

Koncept ID.2all představil Volkswagen ve středu. Volkswagen AG