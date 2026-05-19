V Česku vznikl gigant v přepravě zboží a zásilek
Dánská společnost DSV, globální lídr v logistických službách, dokončila na českém trhu integraci společnosti Schenker. Díky fúzi se DSV stává největším hráčem v logistických službách v zemi.
Český logistický trh má nového lídra. DSV po dokončení integrace Schenkeru posiluje v silniční, letecké, námořní i železniční přepravě a rozšiřuje také skladové služby a e-commerce distribuci. Firma chce těžit hlavně z širší evropské přepravní sítě.
DSV je dánský dodavatel přepravních a logistických služeb, který poskytuje řešení pro celosvětovou nákladní leteckou, námořní, silniční i železniční dopravu. Společnost má v Česku 18 poboček a 21 skladů s celkovou plochou téměř půl milionu metrů čtverečních.
„Dokončení akvizice je odrazovým můstkem pro novou éru v české logistice. Posilujeme naše schopnosti doručovat komplexní, efektivní a spolehlivá řešení po celém světě, se zvláštním zaměřením na lokální potřeby a detaily,“ říká Mikael Kjeldgaard, výkonný ředitel divize Air & Sea v DSV. Jen v loňském roce firma zajistila přepravu leteckých zásilek o objemu 400 tisíc tun.
Nejžádanější profese v Česku jsou stavební dělníci, řidiči nákladních vozů a ochranka. Poptávka je také po personálu restaurací, vyplývá z aktuálního rozsáhlého průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jakkoliv se v Česku mluví o vzdělanostní ekonomice, nejvíc chybí dělníci bez vzdělání.
Česku chybí stavební dělníci a řidiči kamionů. A kupodivu, učitelé
Zprávy z firem
Nejžádanější profese v Česku jsou stavební dělníci, řidiči nákladních vozů a ochranka. Poptávka je také po personálu restaurací, vyplývá z aktuálního rozsáhlého průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jakkoliv se v Česku mluví o vzdělanostní ekonomice, nejvíc chybí dělníci bez vzdělání.
Širší síť pro silniční přepravu
Společnost přepravuje jak malé zásilky, tak rozsáhlé projekty. Spojení DSV a Schenker má podle firmy umožnit lépe plánovat dopravu, zohledňovat specifika jednotlivých zemí a efektivněji navazovat jednotlivé kroky v rámci přepravního řetězce.
„Integrace nám umožnila vytvořit nejširší síť pozemních přeprav v Evropě,“ uvedl Petr Chocholatý, výkonný ředitel divize Road v DSV.
Nejen doprava, ale i sklady a e-commerce
Společnost DSV zajišťuje skladování, nakládání, balení a vychystávání, automatizaci skladů, správu zásilek i e-commerce distribuci.
„Zákazníci dnes nechtějí jen skladový prostor. Potřebují partnera, který rozumí jejich provozu a dokáže navrhnout řešení odpovídající jejich byznysu,“ říká Tomáš Holomoucký, výkonný ředitel divize Contract Logistics ve společnosti DSV.
„Jsme hrdí na to, že můžeme v České republice nabízet nejen špičkové skladové a logistické služby, ale také přispívat k lepší budoucnosti prostřednictvím ekologických projektů,“ uvedl Holomoucký.
Salátová farma na střeše i testy dronů
Dánská logistická společnost také realizuje inovativní ekologické projekty. Na střeše libereckého terminálu například vznikla první střešní salátová farma v Česku. Firma testovala pro doručování i drony, ale podle jejího vedení jejich nasazení zatím neumožňuje česká legislativa.
Spojení společností DSV a Schenker na českém trhu je dalším krokem v rozvoji služeb firmy a má přinést lepší propojení logistických služeb. Společnost ročně přepraví stovky milionů zásilek. Má zastoupení ve více než devadesáti zemích světa a zaměstnává 160 tisíc lidí.
Letiště už nejsou jen dopravní uzly. Stávají se klíčovými ekonomickými motory, které přitahují kapitál, zvyšují hodnotu nemovitostí a otevírají nové development lokality. Praha se díky rychlému růstu provozu řadí mezi nejzajímavější investiční příběhy v Evropě.
Nejen železnice, ale i letiště zvyšují ceny nemovitostí. Praha letí vzhůru
Reality
Letiště už nejsou jen dopravní uzly. Stávají se klíčovými ekonomickými motory, které přitahují kapitál, zvyšují hodnotu nemovitostí a otevírají nové development lokality. Praha se díky rychlému růstu provozu řadí mezi nejzajímavější investiční příběhy v Evropě.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.