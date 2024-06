Ukrajinci našli další způsob financování války. Okrádají Rusy přes call centra

Ukrajina provozuje stovky podvodných call center, kterými okrádá ruské občany a výdělky financuje svou armádu. V rozhovoru s deníkem Izvestija to řekl místopředseda představenstva ruské státní banky Sberbank Stanislav Kuzněcov. Objem takto vyvedených peněz podle něj jen za loňský rok činil 250 miliard rublů (64 miliard korun).

Podle Kuzněcova útočníci denně uskuteční, většinou prostřednictvím elektronických sim karet, až 20 milionů hovorů, přičemž denně jim padne za oběť zhruba 200 tisíc ruských občanů. Metod používaných operátory je podle něj řada, zmínil však požadavek výkupného za fiktivně unesenou osobu. Peníze jsou z Ruska vyváděny nejčastěji v kryptoměnách.

„Nyní na Ukrajině pracuje proti Rusům asi 350 až 400 podvodných call center, dříve jich bylo asi tisíc. Zároveň se výrazně zvýšila úroveň jejich technického vybavení, efektivita používaných scénářů práce s lidmi, rozsah pronikání a vyvádění peněz,“ uvedl Kuzněcov.

Na 40 procent peněz vylákaných z kapes Rusů směřuje podle Kuzněcova přímo Ozbrojeným silám Ukrajiny, pětinu si bere stát, pětinu provozovatel call centra a pětinu zaměstnanci.

Kuzněcov označil situaci v souvislosti s útoky za kritickou. Vyzval také k „bezprecedentním opatřením“ s cílem učinit v Rusku této praxi přítrž.

Informace nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů. Ukrajina, která již více než dva roky čelí rozsáhlé vojenské invazi Ruska, se k věci nevyjádřila.

