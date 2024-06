Už to začíná. Rusové zaplavují sociální sítě deepfake videi o pařížské olympiádě

Ruští sportovci mají zakázáno soutěžit na letních olympijských hrách pod vlajkou své země. A Rusko se rozhodlo obrátit svůj hněv proti olympiádě a jejímu letošnímu hostiteli, Paříži, napsal list The New York Times.

Reklama

Ruští propagandisté vytvořili hodinový dokument, zfalšovali informace a dokonce napodobili francouzské a americké zpravodajské agentury, aby vydali falešné varování vyzývající lidi, aby se hrám vyhnuli, zjistila společnost Microsoft.

Její zpráva, kterou zveřejnila v neděli, podrobně popisuje dezinformační kampaň vytvořenou skupinou, kterou Microsoft nazývá Storm-1679. Zdá se, že tato kampaň od března nabrala na rychlosti a zaplavila sociální média krátkými videi, která vyvolávají poplach kvůli možným teroristickým útokům a rozdmýchávají obavy o bezpečnost.

Ačkoli je tato operace zacílená na olympijské hry, využívá různé techniky k šíření dezinformací, které by mohly být rovněž využity v evropských a amerických volbách. Podle nejmenovaného amerického oficiálního činitele ruské dezinformace, které Kreml šíří prostřednictvím sociálních médií, nadále ohrožují bezpečnost Spojených států a jejich spojenců.

Nastává doba deepfakes. Lidé i firmy nevědomky posílají podvodníkům miliony dolarů. A bude hůř Money Firmy po celém světě už přišly o miliony dolarů kvůli podvodům označovaným jako deepfakes a odborníci na bezpečnost v kybernetickém prostoru upozorňují, že situace se bude dál zhoršovat. Zločinci totiž čím dál více zneužívají generativní umělou inteligenci (AI), informuje server televize CNBC. Jako deepfake se označuje technologie, která v digitálním prostředí umožňuje podvodníkům vytvářet falešný obsah, například i pozměněním obličeje jiných lidí. ČTK Přečíst článek

Přípravy na kybernetické útoky

Francouzští představitelé se již několik měsíců soustředí na způsoby, jakými by se Rusko mohlo snažit hry narušit. Hackeři napojení na ruské zpravodajské služby narušili zahajovací ceremoniál zimních olympijských her 2018 v Jižní Koreji a francouzští představitelé se letos připravují na další kybernetické útoky.

Francie zvýšila stupeň varování před terorismem po březnovém útoku radikální skupiny Islámský stát v Moskvě a po hrozbách proti významným fotbalovým zápasům v Paříži; posílila také bezpečnostní opatření v souvislosti s olympijskými hrami. Francouzští ani američtí představitelé nevydali varování pro potenciální návštěvníky, aby si účast na hrách rozmysleli - ale právě o to ruská dezinformační kampaň usiluje.

Výzkumníci společnosti Microsoft a američtí vládní úředníci identifikovali řadu skupin napojených na Kreml, které šíří dezinformace zaměřené na Evropu a Spojené státy.

Některé z nich řídí pomocníci ruského prezidenta Vladimira Putina. Jiné jsou napojené na ruské zpravodajské služby. Některé se skrývají za falešnými neziskovými skupinami. Další jsou veteráni Agentury pro výzkum internetu, petrohradské trollí farmy, která v roce 2016 šířila volební propagandu. Agenturu řídil Jevgenij Prigožin, zakladatel žoldnéřské skupiny, který vedl vzpouru proti Kremlu a loni zahynul při leteckém neštěstí.

Podle společnosti Microsoft se zdá, že Storm-1679 funguje nezávisle na výše uvedených snahách. Dezinformace, které skupina šíří, jsou v souladu s kremelskou propagandou, ale o ní samotné je toho známo jen velmi málo. Není ani jasné, jestli je podporovaná ruskou vládou, nebo nezávislá.

Prigožin 2.0

„Může to být Prigožin 2.0, který dělá práci pro Kreml, anebo proruský bloger s přebujelou fantazií, který to dělá pro zábavu. To zatím nevíme,“ řekl Eliot Higgins, zakladatel výzkumné skupiny Bellingcat, která prověřuje otevřené zdroje.

Dezinformační kampaň začala v létě loňského roku zveřejněním falešného dokumentu o Mezinárodním olympijském výboru (MOV), který zneužil logo Netflixu a využil umělou inteligencí generovaný hlas Toma Cruise. Výboru se podařilo dosáhnout toho, aby bylo video - parodie na akční thriller Pád Bílého domu z roku 2013 - odstraněno z YouTube. Útoky nicméně pokračovaly s neustálou snahou zdiskreditovat MOV.

AI v hlavní roli. Po čínských sociálních sítích koluje deepfake video s Ukrajinkou, která propaguje Rusko Zprávy z firem Nechci, aby si někdo myslel, že jsem takové hrůzy někdy řekla. Použít Ukrajinku jako tvář k propagaci Ruska je šílenství, prohlásila Olha Lojeková, když svou tvář spatřila v řadě videí na čínských sociálních sítích. Jde o výsledek snadno ovladatelných nástrojů generativní umělé inteligence, které jsou snadno dostupné on-line. „Byl to můj obličej a můj hlas. Bylo to děsivé. Viděla jsem samu sebe říkat věci, které jsem nikdy neřekla,“ svěřila se jednadvacetiletá studentka Pensylvánské univerzity stanici BBC. ČTK Přečíst článek

Zdá se, že skupina známá jako Storm-1679 nyní tvoří kratší videa, která je snazší vyrobit. Dříve se soustřeďovala na diskreditaci ukrajinských uprchlíků na Západě. Ale poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron začal zvažovat vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu, se zaměřila na olympiádu.

Snaha o vyvolání strachu

Microsoft odhaduje, že Storm-1679 vytváří tři až osm falešných videí týdně v angličtině a francouzštině, přičemž mnohá z nich se vydávají za BBC, Al-Džazíru a další vysílací stanice. Skupina dost rychle reaguje na zpravodajské události, jako jsou například nepokoje na francouzském zámořském území Nová Kaledonie. Jiná videa se zaměřují na možný teroristický útok v Paříži.

Většina videí, která předstírají, že jsou od Ústřední zpravodajské služby (CIA) nebo francouzské rozvědky, je poměrně jednoduchá. Nepodobají se ničemu, co CIA skutečně vytvořila, ale nic netušícím uživatelům na internetu mohou připadat pravá, protože používají logo agentury a strohou typografii v bílé a černé barvě.

„Snaží se vyvolat dojem, že se dá očekávat násilí,“ řekl Clint Watts, vedoucí Centra pro analýzu digitálních hrozeb společnosti Microsoft. „Chtějí, aby se lidi báli jet na olympiádu.“