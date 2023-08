Dalibor Martínek: Česko stojí na rozcestí. Přimknout se k Německu, nebo upadnout do nicoty?

Může se Česko stát ekonomickým tygrem Evropy? Nebo bude povlávat v oceánu mezinárodních obchodních vztahů a bude závislé na tom, co rozhodnou Němci?

Třicet let se Česko krůček po krůčku snaží o to, aby jeho ekonomika prosperovala. A aby byla takzvaně nezávislá. Faktem je, že je závislá.

Je závislá na veškerém dění na světových trzích. Když v Rijádu rozhodnou, ze zištných důvodů, o snížení těžby ropy, Češi to pocítí na pumpách. Nafta a benzín zdraží, ekonomický růst zpomalí.

Z nižší perspektivy je Česko ekonomicky zcela závislé na vývoji v Německu. Česko-německá obchodní výměna tvoří třetinu českého zahraničního obchodu. Takže, můžeme tady například lamentovat nad německým politickým rozhodnutím o uzavření jaderných zdrojů energie. Ale důsledek tohoto rozhodnutí poneseme stejně jako Němci.

Můžeme si namlouvat, že postavíme v Dukovanech nový jaderný blok. Němcům navzdory. Zástupci případných investorů, Korejci či Američané, již rozjíždějí marketingovou hru. Nic se však stavět nebude, pokud to neschválí Němci. Klíčový hráč Evropské unie. Můžeme se jakkoliv mezi sebou tvářit, že jsme svébytní. Faktem však je, že v evropském kontextu jsme marginální. Možná v našich očích sympatičtí rebelové, ale v očích zbytku kontinentu otravní a nezajímaví zaostalci.

Hra na nezávislost je sebeklam

Závislost na Německu je danost. Je to konstanta, se kterou by se měly veškeré myšlenky politiků na jakoukoliv reformu či směřování státu poměřovat. Když se v Česku bavíme o energetické nezávislosti na Rusku, musí v této hře hrát klíčovou roli Německo. Přes něj proudí do Česka plyn, ale i ze středozemního moře ropa.

Němci budují nové terminály na zkapalněný plyn, a nové trasy, po kterých plyn putuje. Kde je česká stopa, český zájem? Ano, český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka se byl nedávno podívat na budování celé obří plynové infrastruktury. A komentoval to slovy, že jde o velkolepý plán. Toť z české strany vše.

Improvizovaný tyátr. Žádná strategie

Jsou české zájmy a strategie tak tajné a vysoké hry, že se o nich nesmíme nic dozvědět? Nebo Česko, jako vždy, čeká, jak to dopadne? Možná jsou ministři na dovolené. Anebo celé léto poletovali po Evropě a dojednávali pro Čechy klíčové smlouvy? Nevíme o tom nic. Současná vláda je oprávněně kritizována za zoufalou komunikaci, kterou v této otázce opět potvrzuje.

Přitom jde o velké, strategické plány. Které rozhodují o prosperitě českého průmyslu a potažmo ekonomické kondici celé země, o životě každého z nás.

Český politický cirkus se však během léta věnuje margináliím, tyátrům, jako je setkání ministra Vojtěcha Blažka s bývalým hradním lobbistou Martinem Nejedlým. Nebo takzvané kauze šéfa jedné z pražských nemocnic. Jeho jméno není třeba zmiňovat, za půl roku si ho stejně nikdo nebude pamatovat.

Mezitím se na mezinárodní scéně rozhoduje, mimo jiné, o energetické strategii. Češi by si měli přestat hrát na jakési tygry, kteří jdou svou vlastní, tajemnou cestou. A postavit se čelem k hlavním myšlenkovým proudům. Buď budeme jejich aktivními účastníky, nebo nás stejně za čas smetou.