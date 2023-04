Tržby překonaly odhady. Coca-Cola zdražila, ale poptávka zůstala silná

Americký výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola zvýšil v prvním čtvrtletí tržby meziročně o pět procent na 10,98 miliardy dolarů (bezmála 234 miliard korun), a překonal tak odhady analytiků. Firma to uvedla, že poptávka po jejích nápojích zůstala vysoká navzdory růstu cen, které zvedají dražší suroviny a náklady na dopravu.

Analytici v anketě společnosti Refinitiv odhadovali tržby na 10,80 miliardy dolarů. Průměrné prodejní ceny se v prvním čtvrtletí zvýšily o 11 procent, jednotkové objemy vzrostly o tři procenta, sdělila firma.

Coca-Cola v únoru uvedla, že letos bude dál zvyšovat ceny nealkoholických nápojů „po celém světě”. Chtěla je ale zvyšovat mírnějším tempem než konkurenční PepsiCo, která si mezitím dala ve zvyšování cen pauzu. Obě firmy dohromady mají téměř dominantní postavení na světovém trhu sycených nápojů, takže zvýšení cen Coca-Cole prochází bez většího odporu spotřebitelů, uvedla agentura Reuters.

Výrobci spotřebního zboží zvyšují ceny, aby do nich promítli vyšší náklady na komodity a suroviny, které vznikly částečně v důsledku problémů v dodavatelském řetězci. Ty zapříčinila pandemie covidu-19 a dál zhoršil rusko-ukrajinský konflikt.

Provozní marže Coca-Coly v prvním čtvrtletí činila 30,7 procenta oproti 32,5 procenta o rok dříve. Ani zvýšení cen totiž nepomohlo plně kompenzovat dopad vyšších provozních nákladů, zvýšení výdajů na marketing a investice a vliv silnějšího dolaru.

