Jak být úspěšným investorem? Zásadní jsou tři věci, míní 99letý parťák Warrena Buffetta

Miliardář Charlie Munger je desítky let nejbližším partnerem a pravou rukou kultovního investora a aktuálně pátého nejbohatšího obyvatele planety Warrena Buffetta. Nyní 99letý parťák o sedm let mladšího Buffetta se rozhodl podělit o své letité zkušenosti v dopise akcionářům mateřského podniku obou investičních lídrů Berkshire Hathaway před valnou hromadou firmy – a učinil tak s vtipem a moudrostí, uvedl deník The Wall Street Journal.

1. Ochota se neustále učit

„Pokud se chcete stát skvělým investorem, musíte se neustále učit,“ napsal akcionářům stále aktivní Munger, který doposud zastává pozici viceprezidenta Berkshire Hathaway.

„Warren a já se nezaměřujeme na pěnu dní na trhu. Hledáme dobré, dlouhodobé investice a tvrdohlavě je držíme po dlouhou dobu,“ dodal.

2. Trpělivost až tvrdohlavost

A tvrdohlaví Munger s Buffettem skutečně jsou, podotkl The Wall Street Journal a jeho server MarketWatch. Berkshire ve svém portfoliu drží akcie Coca-Coly již 35 let a je největším investorem nadnárodní nápojářské společnosti. Mezi další dlouhodobé podíly firmy patří akcie platební společnosti American Express, poradenského giganta Moody's a pojišťovny Globe Life.

„Každý investor musí být trpělivý ve světě plném ‚pošetilých hráčů’, pokud chce být úspěšný. A trpělivosti se lze naučit. Udržet pozornost a schopnost soustředit se na jednu věc po dlouhou dobu je obrovská výhoda,“ radí Munger.

3. Otevřenost změnám

Buffett a Munger ve svých 92, respektive 99 letech tvrdí, že jsou stále otevření změnám. „Když se změní svět, musíte se změnit vy,“ podotýká Munger.

„Warren a já jsme například nenáviděli po celá desetiletí železniční akcie. Ale svět se změnil a nakonec mají Spojené státy čtyři obrovské železnice, které jsou životně důležité pro americkou ekonomiku,” napsal. „Změnu jsme pochopili pomalu – ale lépe pozdě než nikdy," uvedl.

Berkshire tak nyní vlastní sto procent železniční společnosti Burlington Northern Railway, kterou koupila v roce 2009.

4. Obezřetnost

Munger tvrdí, že ani investicím zcela oddaný člověk nemůže mít vždy pravdu. „Při investování neexistuje nic takového jako stoprocentní jistota,“ varoval akcionáře.

„Použití pákového efektu je nebezpečné. Řetězec nádherných čísel krát nula se bude vždy rovnat nule. Nepočítejte s tím, že na stejné věci zbohatnete dvakrát,“ dodal místopředseda představenstva Berkshire Hathaway, která ve čtvrtém čtvrtletí vykázala osmiprocentní pokles provozního zisku na 6,7 ​​miliardy dolarů po zdanění. Důvodem byl pokles zisku v železničním byznysu a oslabení amerického dolaru.

Munger také pronesl několik vzletných slov o své budoucnosti. „Všechno, co chci vědět, je, kde budu umírat, takže tam nikdy nepůjdu.” S tím souvisí i myšlenka týkající se celoživotních cílů. „Na začátku profesní dráhy si napište nekrolog, jak byste si jej představovali – a pak se podle toho chovejte,“ poznamenal.