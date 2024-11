Odvážně na stupně vítězů. Americká kina čekají od Vaiany spol. rekordní hody

Podle odhadu analytiků přinese pětidenní „víkend“ Díkůvzdání kinům v USA a Kanadě tržby z prodeje vstupenek 200 milionů dolarů. Mohl by se tak stát druhým nebo třetím nejlepším obdobím Díkůvzdání v historii kinematografie.

Americká kina se mohou o pětidenním volnu spojeném s Dnem díkůvzdání těšit na vydatnou hostinu. Zasloužit by se o to měla trojice filmů o polynéské princezně, dvojici čarodějnic a pomstou hnaném gladiátorovi.

Jako první vstoupilo do kin ve středu volné pokračování Diseneyho Odvážné Vaiany (Maona 2), od něhož se do neděle očekávají tržby v USA a Kanadě 120 až 150 milionů dolarů. Hody doplní hudební fantasy film Čarodějka od společnosti Universal a dvojka Galdiátor (Gladiator II.) od Paramountu, oba ve druhém týdnu svých projekcí.

Analytici se podle webu CNBC domnívají, že pětidenní volno spojené s Díkůvzdáním, které trvá od středy do neděle, by mělo snadno přinést tržby z prodeje vstupenek 200 milionů dolarů. Mohlo by se tak stát druhým nebo třetím nejlepším obdobím Díkůvzdání v historii kinematografie.

„Trojice Odvážná Vaina 2, Čarodějka (Wicked) a Gladiátor II. je letos pro kina na Den díkůvzdání dokonalá bouře,“ řekl Shawn Robbins, ředitel analytiky ve Fandango a zakladatel Box Office Theory.

Podle údajů společnosti Comscore nedosáhly tržby o volnu spojeném s Dnem díkůvzdání 200 milionů dolarů od roku 2019, neboť následně udeřila pandemie koronaviru. V současnosti je nejvýdělečnějším víkendem na Den díkůvzdání rok 2018 v čele s filmy Raubíř Ralf a internet (Ralph Breaks the Internet), Creed II a Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald). Dohromady vygenerovaly 315 milionů dolarů. Druhým nejvyšším úlovkem bylo 294,2 milionu dolarů během stejného pětidenního období v roce 2013.

