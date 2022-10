Investory vyděsily výsledky mateřské firmy Facebooku. Hodnota Mety spadla o dva biliony korun

Akcie amerického podniku Meta Platforms, mateřské společnosti Facebooku, po středečním zveřejnění hospodářských výsledků dnes prudce klesají. Kolem 18:30 středoevropského času ztrácely zhruba 22 procent a nacházely se kolem 101 dolarů, nejníže od roku 2016. Tržní hodnota firmy se tak snížila přibližně o 82 miliard dolarů (dva biliony korun), uvedla agentura Reuters. Od začátku roku akcie odepisují kolem 70 procent.

Zisk Mety klesl ve třetím čtvrtletí meziročně o více než polovinu na 4,4 miliardy dolarů (zhruba 107 miliard korun), tržby se snížily o čtyři procenta na 27,7 miliardy dolarů. Společnost navíc varovala před růstem nákladů a sdělila, že ztráty v divizi, která má na starosti vývoj virtuálního světa metaverse, se příští rok zrychlí.

Podnikání firmy ohrožuje řada problémů, mezi něž patří silná konkurence firem TikTok či Amazon na trhu s reklamou. Tržby podniku negativně ovlivnily také změny společnosti Apple v ochraně osobních údajů v operačním systému iOS. Miliardy dolarů už také Meta vložila do vývoje metaverse, který jí má zaručit příští růst, uvedl server BBC.

Šéf Mety Mark Zuckerberg ve středu řekl, že firma čelí krátkodobým problémům. Společnost se podle něj soustřeďuje na to, aby se stala efektivnější. Zuckerberg také naznačil, že se v Metě sníží počet pracovních míst a že podnik může být příští rok menší. Zuckerberg firmu ještě s názvem Facebook založil na univerzitě téměř před 20 lety.

Do investic do projektu metaversa se tento týden opřel i jeden z vlivných investorů Mety, který varoval před „nesmyslnými investicemi“. „Firma by měla snížit počet zaměstnanců a zpomalit investice do metaverse, jinak si neudrží důvěru svých investorů,“ napsal předseda představenstva a generální ředitel společnosti Altimeter Capital Brad Gerstner v otevřeném dopise společnosti Meta. Na konci druhého čtvrtletí letošního roku držela společnost Altimeter Capital přes 245 milionů akcií společnosti Meta.

