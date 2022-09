Přechod k metaversu přišel Zuckerberga draho. Od ledna přišel o více než polovinu majetku

Vizionářské představy zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga o vytvoření alternativního metasvěta přišly dříve třetího nejbohatšího muže planety v reálném světě dost draho. Od ledna přišel o více než polovinu majetku, tedy o 71 miliard dolarů, a v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg se propadl na 20. místo. Slabou útěchou mu může být, že ztráty sčítá i většina členů miliardářské Top 10.

Dokonce i v těžkém roce pro téměř každého amerického technologického titána vyniká ztráta majetku generálního ředitele společnosti Meta Platforms (dříve Facebook) Marka Zuckerberga. Jeho jmění se od ledna do září snížilo o více než polovinu, tedy o 71 miliard dolarů, což je nejvíce mezi ultrabohatými v žebříčku miliardářů agentury Bloomberg.

Zuckerbergův majetek nyní činí 55,3 miliardy dolarů, což jej řadí na 20. místo – je to jeho nejhorší umístění od roku 2014, uvedl Bloomberg. Ještě před dvěma lety byli bohatší než Zuckerberg jen dva muži na světě – Jeff Bezos a Bill Gates.

zdroj: Bloomberg

Ještě loni v září činilo Zuckerbergovo jmění 142 miliard dolarů. Jenže následující měsíc vizionář představil svůj projekt alternativního světa „metaverse“, společnost Facebook přejmenoval na Meta – a od té doby to jde s jeho bohatstvím jen z kopce.

Začalo to v únoru, kdy společnost oznámila, že nezaznamenala žádný růst měsíčních uživatelů Facebooku, což vyvolalo historický kolaps ceny akcií a snížilo Zuckerbergovo jmění o 31 miliard dolarů. Byl to jeden z největších jednodenních poklesů majetku bohatství jedné osoby vůbec.

Mezi další problémy patří sázka Instagramu ze skupiny Meta na krátká reels videa – odpověď na krátkou video platformu TikToku -, která generovala menší příjmy z reklamy, i když v době, kdy byl průmysl obecně postižen nižšími marketingovými výdaji kvůli rostoucím obavám z ekonomického zpomalení.

Téměř veškeré Zuckerbergovo bohatství je přitom vázáno na akcie Mety – drží jich více než 350 milionů. „Cena akcií je tažena dolů investicemi společnosti do metaversa,“ uvedla hlavní internetová analytička společnosti Needham & Co Laura Martinová.

Zuckerberg mimo jiné již dříve uvedl, že očekává, že projekt bude „významně" ztrátový v příštích třech až pěti letech. „Meta musí dostat uživatele zpět z TikToku,” míní Martinová. To je však podle ní brzděno „nadměrnou regulační kontrolou a vládními intervencemi“.

