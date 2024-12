Zuckerberg nebude stát stranou. V Trumpově vládě chce být aktivní

Americká společnost Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, se pokouší o vstřícná gesta vůči nastupující administrativě zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Nick Clegg, bývalý předseda britských liberálních demokratů a současný prezident Mety pro globální záležitosti, řekl, že firma to v minulosti „přeháněla“ s moderováním obsahu, zejména při pandemii covidu.

Zakladatel firmy Mark Zuckerberg chce podle Clegga „aktivní roli v debatách, které musí vést jakákoli administrativa o udržení vedoucího postavení Ameriky v technologické sféře“. Trump sociální sítě a konkrétně Facebook opakovaně kritizoval kvůli údajné cenzuře konzervativních názorů.

Zuckerberg již dříve navázal kontakt s Trumpem, když spolu povečeřeli na Floridě, připomněl Financial Times (FT). Cleggovy komentáře podle FT přicházejí v době, kdy se vedoucí představitelé Silicon Valley snaží získat Trumpovu přízeň.

Trump signalizoval ochotu podpořit větší konkurenci na trhu sociálních sítí a zvažuje úpravy pravidel pro moderování obsahu, což by mohlo ovlivnit i Metu. Zároveň Trumpovy plány nepočítají se zákazem TikToku, ačkoliv i ten v průběhu své první vlády kritizoval kvůli jeho čínskému původu.

Proti dosluhující administrativě Joea Bidena se Meta prostřednictvím samotného Zuckerberga vymezila v otázkách spojených s tlakem na údajnou cenzuru obsahu souvisejícího s pandemií, jak již dříve informovala média. Zuckerberg se přitom podle FT dlouhodobě snaží vyhnout přílišnému zapojení do politických sporů. Na svých platformách včetně Instagramu nedávno omezil dosah politického obsahu.

Kritiku Bidenovy administrativy Zuckerberg zveřejnil v dopise adresovaném republikánskému předsedovi právního výboru Jimu Jordanovi. Podle něj Zuckerberg přiznal, že „Facebook cenzuroval Američany“.

Zakladatel sítě Facebook v dopise rovněž oznámil, že finančně nepřispěje na podporu volební infrastruktury v listopadových prezidentských volbách, aby „nehrál takovou či onakou roli“ v tomto hlasování.

Při předchozích volbách v roce 2020 přispěl 400 milionů dolarů na podporu volební infrastruktury prostřednictvím Chan Zuckerberg Initiative, filantropické organizace, kterou založil spolu s manželkou. Krok vyvolal kritiku i žaloby.