Lidé šetří, Walmart snižuje výhled. Nejbohatší rodina světa za jediný den přišla o miliardy dolarů

Poté, co největší americký maloobchodní řetězec Walmart v úterý ohlásil snížení letošního zisku až o 13 procent, klesly akcie řetězce o téměř osm procent. Majitelé sítě, nejbohatší rodina na světě Waltonových, tak přišla během chvíle o 11,4 miliardy dolarů. A nejsou jedinými potrefenými majiteli řetězců, uvedla agentura Bloomberg.

Majetek rodiny Waltonových klesl v úterý o 11,4 miliardy dolarů (asi 276 miliard korun) poté, co společnost Walmart podruhé v tomto roce snížila výhled svých zisků. Akcie maloobchodního řetězce se sídlem v Bentonville v Arkansasu, který je ovládán rodinou, se při obchodování v New Yorku propadly o 7,6 procenta poté, co Walmart uvedl, že upravený zisk na akcii letos poklesne až o 13 procent, protože američtí zákazníci budou kvůli inflaci omezovat své výdaje za nákupy.

Před dvěma měsíci společnost uvedla, že zisk na akcii klesne pouze o procento, zatímco v únoru ještě předpovídala mírný nárůst, uvedl Bloomberg.

Zesnulý patriarcha rodiny, Sam Walton, vybudoval podnikání na diskontní kultuře, která v minulosti pomáhala zvyšovat hodnotu jejích akcií v době recese. Při aktuální revizi svého výhledu Walmart uvedl jako důvod zhoršeného výhledu náklady na snížení zásob zboží, které se zákazníci stále více zdráhají kupovat, protože inflace dosáhla maxima za čtyři desetiletí.

Waltonovy tři přeživší děti Alice, Jim a Rob, snacha Christy a Christynin syn Lukas vlastní necelou polovinu akcií Walmartu. To jim dává dohromady podle indexu miliardářů Bloombergu čisté jmění ve výši asi 199,3 miliardy dolarů, což je o téměř 11 procent méně ve srovnání se začátkem roku.

Podobný osud Shopify

Walmart není jediným maloobchodníkem, kterého postihl pád akcií. Cenné papíry kanadské e-commerce firmy Shopify v úterý klesly o 14 procent poté, co generální ředitel Tobi Lutke uznal, že rozhodnutí společnosti rychle expandovat po pandemii covidu se nevyplatilo. V důsledku toho firma uvedla, že plánuje snížit zhruba deset procent své pracovní síly.

Úterní pokles „oholil" Lutkeho čisté jmění o 383 milionů dolarů a podle indexu miliardářů Bloombergu kleslo jmění 41letého spoluzakladatele na zhruba 3,1 miliardy dolarů. Akcie Shopify se sídlem v Ottawě se letos propadly o 77 procent.

Rodina Waltonů, která vlastní podíl ve Walmartu prostřednictvím různých trustů, v posledních letech zvýšila prodeje svých akcií. Loni uvolnila akcie v hodnotě 6,2 miliardy dolarů, což je podle společnosti součástí strategie udržet rodinný podíl pod 50 procent s možností zpětných odkupů.

Tyto prodeje, spolu s investicemi do dalších amerických akcií a fondů obchodovaných na burze, rodinný klan vyzbrojily dostatkem prostředků na akvizice. Skupina vedená Robem Waltonem tak souhlasila s nákupem klubu americké fotbalové NFL Denver Broncos za rekordních 4,65 miliardy dolarů. Dohoda, oznámená v červnu, ještě potřebuje souhlas finančního výboru Národní fotbalové ligy a vlastníků ligy.