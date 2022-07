Nový ruský „McDonald´s“ má problém: Nedostatek hranolek

S velkou slávou nahradil nový řetězec Vkusno & tochka (Vkusně a tečka) pobočky amerického McDonald´s, který se z Ruska stejně jako stovky dalších firem stáhnul kvůli Putinově invazi na Ukrajinu. Jenže jen pár týdnů po přejmenování provozoven a převzetí novým majitelem má síť občerstvení zásadní problém. Tím je nedostatek brambor pro výrobu základní položky menu, hranolek, neboť dosavadní zahraniční partneři McDonaldu je odmítají do Ruska dovážet, píše agentura Reuters.

„Výrobci hranolků odmítají dovážet do Ruska. A pokusy o zvýšení domácího zpracování jsou kvůli špatné úrodě plné obtíží,“ řekl moskevské RBC TV Oleg Parojev, šéf řetězce rychlého občerstvení Vkusno & tochka (Vkusně a tečka), který nyní provozuje bývalý řetězec restaurací McDonald's v Rusku.

McDonald's opustil Rusko v červnu po západním odsouzení vojenské invaze Moskvy na Ukrajinu, které zahrnovalo uvalení velkého množství ekonomických sankcí, a v květnu prodal všechny restaurace, které vlastnil, dosavadnímu místnímu držiteli licence od McDonald´s Alexandru Govorovi. Restaurace se začaly otevírat pod novým názvem Vkusno & tochka 12. června. Parojev tehdy řekl agentuře Reuters, že řetězec prodal v den otevření téměř 120 tisíc hamburgerů.

„To, co se nyní stalo, je, že kvůli dobře známým událostem mnoho zahraničních společností, dokonce bych řekl, že všichni hlavní výrobci hranolků, odmítli dodat tento produkt do Ruska," řekl Parojev RBC TV. Továrny vyrábějící hranolky v „přátelských" i „nepřátelských" zemích – jak Kreml nazývá státy, které invazi tolerují, a země, které ji odsoudily –, patří pěti nebo šesti velkým společnostem, jejichž ústředí sídlí v „nepřátelských“ zemích, a které proto podle Parojeva odmítly dovážet do Ruska.

Problém potrvá do podzimu

Nový provozovatel sítě chtěl novým jménem řetězce zdůraznit, že vysoké standardy kvality budou zachovány nebo dokonce vylepšeny a že spotřebitelé si nevšimnou velkého rozdílu oproti dosavadnímu McDonald´s. Nyní ale byl nucena přiznat, že se až do podzimu potýká s nedostatkem hranolků, z čehož obviňuje i špatnou sklizeň v Rusku a problémy s dodavatelským řetězcem. V letošním roce se v Rusku zatím urodil nedostatek specifických brambor potřebných pro hranolky. Problémy mohou vzniknout i kvůli tomu, že jen několik podniků je schopno zpracovávat brambory pro hranolky v Rusku.

Přejmenovaná síť podle svého prohlášení z června lidem nabízí přejmenované hamburgery. Ostatně logo v podobě kruhu a dvou čar má představovat hamburger a dvě hranolky. Vnitřek restaurace je ale výrazně podobný původním pobočkám McDonald´s – nechybějí ani dotykové obrazovky pro objednávek a velmi podobné stejnokroje pracovníků řetězce v podobě košile s límečkem.

McDonald's vstoupil na ruský trh před více než 30 lety a vlastnil tam zhruba 84 procent z téměř 850 restaurací této značky, které byly v provozu. Otevření prvního „mekáče“ v Rusku v lednu 1990 vyvolalo zájem tisíce Rusů a stalo se jedním ze symbolů politických a ekonomických změn ve střední a východní Evropě, které mimo jiné vyvrcholily rozpadem komunisty řízeného Sovětského svazu.