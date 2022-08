Svoboda podnikání v Česku klesla. Z firem jsou sociální pojišťovny, tvrdí Hospodářská komora

Úroveň podnikatelské svobody za posledních pět let v ČR klesla. Hlavním důvodem je to, že stát na podnikatele uvaluje nové povinnosti, které s podnikáním nesouvisí. Vyplývá to analýzy Hospodářské komory na základě dat živnostníků a firem, které komora zastřešuje.

"Stát zaměstnavatelům ukládá plnění povinností, kterými ze zaměstnavatelů vytváří sociální pojišťovny, protože podnikatelé musí poskytovat zaměstnancům určitá plnění. Příkladem je poskytování náhrady mzdy v prvních 14 dnech nemoci, i přestože nemocenské pojištění za zaměstnance si účtuje stát, a sami zaměstnanci pojistné neplatí, platí ho jen zaměstnavatelé,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Velkým problémem je třeba i to, že zaměstnavatelům byla uložena povinnost provádět exekuce srážkami z mezd, dodal.

Povinnosti dále porostou

Počet nových povinností ukládaných podnikatelům se přitom má podle analýz analytiků a legislativců komory nadále zvyšovat. Například v souvislosti s dřívějšími odchody do důchodu pro vybrané náročné profese budou zaměstnavatelé povinni od července 2023 vést evidenci počtu odpracovaných směn v zaměstnáních s vyšším rizikem práce.

Na úrovni EU se připravuje směrnice, podle které se české firmy mají stát odpovědné mimo jiné za dodržování lidských práv zaměstnanců v zahraničních dodavatelských nebo odběratelských firmách. A v souvislosti s posílením slaďování pracovního a rodinného života vláda uvažuje o zavedení dalšího volna pro rodiče malých dětí, jehož poskytování by ale bylo vázáno na straně zaměstnavatelů podrobnou evidencí volna čerpaného oběma pracujícími rodiči.

Zrušte povinnosti firem k exekucím, vyzývá komora

Hospodářská komora vládě doporučuje, aby povinnost zaměstnavatelů řešit exekuce zaměstnanců zrušila. Povinnost poskytovat exekutorům součinnost při exekuci zaměstnance stát přenesl na zaměstnavatele pod hrozbou pokuty 50 tisíc korun.

Zaměstnavatelům ale způsobila podle komory nadměrnou administrativní zátěž, kvůli které řada podniků musela najmout další pracovní síly, které řeší jen tuto agendu. Komora také požaduje, aby stát umožnil elektronizaci pracovně-právních vztahů, pokud se na tom zaměstnavatel se svým zaměstnancem dohodnou, současný zákoník práce to neumožňuje.

Problém propustit "nemakačenka"

Právě omezování flexibility trhu práce snižuje podle dvou třetin živnostníků a firem podnikatelskou svobodu. Spadá sem kupříkladu přílišná regulace smluv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo složité propouštění problémových zaměstnanců.

"Někteří zaměstnavatelé zaznamenávají, že zaměstnanci nepřijdou do práce, a do pár dní si seženou neschopenku. Nejenom, že je nepropustíte, protože v akutním nedostatku pracovních sil prostě nemáte na výběr, ale ještě jim i zaplatíte,“ uzavřel Dlouhý.