Kuchařů přibude, prodavačů bude méně

Český pracovní trh se do roku 2030 výrazně změní. Podle studie poradenské firmy Boston Consulting Group pro Aspen Institute Central Europe hrozí zánik řady pracovních pozic. Lidé se budou muset přeškolovat či dovzdělávat.

Současný trend, kdy „nejsou lidi," podle poradců přetrvá i v dalších letech. Český pracovní trh se vlivem globálních změn radikálně mění, což s sebou přináší strukturní změnu: až jeden milion pracujících ze současných pěti milionů je ohrožen zánikem pracovní pozice.

Ze studie „Budoucnost pracovního trhu" vyplývá, že do roku 2030 o práci přijde přibližně 330 tisíc současných zaměstnanců nad rámec běžné fluktuace. Na druhé straně vznikne asi 520 tisíc nových pracovních míst, pro která budou chybět pracovníci, nebo ti stávající nebudou mít pro nové pozice potřebné dovednosti.

„Mezi nejohroženější pozice budou patřit pomocní pracovníci ve výrobě, dopravě či skladování, prodavači anebo úředníci v logistice, ale třeba také specialisté v oblasti financí,” vysvětluje Jiří Švejcar z Boston Consulting Group s tím, že na druhé straně přes půl milionu míst vznikne. „Příkladem jsou řemeslníci, kvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, kuchaři, číšníci nebo třeba analytici a softwaroví vývojáři. To, zda dokážou lidé přicházející o práci přecházet na nově vznikající pozice, bude záležet na jejich schopnosti se přeškolit," dodal.

Ženy do práce a s počítačem

Významným faktorem, který ovlivní budoucí ekonomický růst, je podle studie celkový nedostatek pracovníků. V roce 2040 jich na pracovním trhu bude chybět až 400 tisíc. Analytici radí zapojit do práce co největší část ekonomicky neaktivního obyvatelstva, zejména z řad dvou hlavních skupin: části populace v kategorii nad 50 let a osob pečujících o malé děti, což jsou v Česku převážně ženy.

Studie došla ke třem hlavním výzvám pro český pracovní trh: Zaprvé, již zmíněná změna struktury pracovního trhu, kdy 330 tisíc pozic zanikne. Razantně se zvýší i požadavky na alespoň základní digitální dovednosti pracujících. Do roku 2030 naroste podíl pozic, které vyžadují digitální dovednosti, ze současných 54 procent na 90 procent.

Rapidně přibude starších lidí

Zadruhé, pracovní síla zestárne. Do roku 2040 vzroste počet lidí ve věku 50 až 65 let o 36 procent. Pokud by zaměstnanost podle věkových skupin zůstala konstantní, pak vlivem stárnutí populace a úbytku pracovní síly ve vyšších věkových skupinách klesne do roku 2050 v ČR HDP o 16 procent na obyvatele.

Zatřetí, poroste množství neobsazených pozic. Nedostatek pracovníků na trhu se oproti současné situaci do roku 2030 zvýší jen mírně, na 190 tisíc. Avšak vlivem stárnutí populace a odchodu silných ročníků do důchodu poroste počet neobsazených pozic dále a v roce 2040 by mohl dosáhnout až 400 tisíc.

Studie „Budoucnost českého pracovního trhu“ predikuje vývoj trhu práce do roku 2030 a poukazuje na hlavní změny, které ovlivní i následující dekádu. Studie přináší také konkrétní návrhy řešení pro státní správu, firmy a zaměstnance, které zajistí, aby Česko zvládlo výzvy spojené s očekávanými změnami pracovního trhu. Poradenská společnost Boston Consulting Group a nezisková organizace Aspen Institute Central Europe představily unikátní model vývoje českého trhu práce, který pracoval se systémem predikce trhu práce MPSV, Kompas, lokálními faktory, 10 globálními megatrendy a analýzou 131 profesí v 31 sektorech.