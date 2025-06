Česká ekonomika vzrostla v 1. čtvrtletí nejrychleji za skoro tři roky

Meziroční růst táhly podle dřívějších údajů ČSÚ zejména spotřeba domácností i vládních institucí. Negativní vliv na meziroční výkon ekonomiky měly naopak hlavně výsledky zahraničního obchodu.

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 2,4 procenta, nejrychleji za téměř tři roky. Zpřesněný odhad dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který na konci května odhadoval meziroční nárůst hrubého domácího produktu (HDP) o 2,2 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí HDP v prvních třech měsících roku stoupl o 0,7 procenta, dřívější odhad byl 0,8 procenta.

Meziroční růst HDP byl nejvýraznější od druhého čtvrtletí roku 2022. Táhly ho podle dřívějších údajů ČSÚ zejména spotřeba domácností i vládních institucí. Negativní vliv na meziroční výkon ekonomiky měly naopak hlavně výsledky zahraničního obchodu. V mezičtvrtletním vyjádření přispěly k růstu HDP kromě spotřeby domácností především investice.

Analytici předpokládají, že za celý rok vzroste česká ekonomika zhruba o dvě procenta. Znamenalo by to zrychlení růstu proti loňskému jednomu procentu. Hlavním tahounem hospodářství by měla být spotřeba domácností.

„V prvním čtvrtletí došlo k mírnému zlepšení finanční situace domácností - jejich příjmy i výdaje na spotřebu v reálném vyjádření vzrostly. Reálné příjmy ze zaměstnání se dále zvýšily, meziročně o 2,8 procenta. Míra úspor sice poklesla, zůstává však nadprůměrná ve srovnání s předchozími lety,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Rostou reálné příjmy

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele podle statistiků vzrostl od letošního ledna do března proti stejnému období minulého roku o 0,3 procenta, ve srovnání s předchozím kvartálem stoupl také o 0,3 procenta.

Reálná spotřeba domácností na obyvatele se meziročně zvýšila o 2,7 procenta, mezičtvrtletně o 0,3 procenta. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 50 124 korun, oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,2 procenta a meziročně o 2,8 procenta.

Míra úspor domácností byla v prvním čtvrtletí 18,3 procenta, což je o 1,5 procentního bodu méně oproti předchozímu čtvrtletí a o 1,2 procentního bodu méně než před rokem.

Míra investic domácností mezičtvrtletně stagnovala a dosáhla 10,2 procenta, uvedl ČSÚ. V meziročním srovnání klesla o 0,6 procentního bodu.

