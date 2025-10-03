Nový magazín právě vychází!

Superdávka mění pravidla. Česká pošta přestala vyřizovat žádosti o většinu dávek

Česká pošta přestala od října vyřizovat pro úřad práce žádosti o většinu sociálních dávek. Důvodem je zavedení nové superdávky.

Příjem žádostí o superdávku pošta po dohodě s Úřadem práce ČR umožní až v průběhu příštího roku. V současnosti tak lze na poštách vyřídit pouze žádost o rodičovský příspěvek nebo agendu zaměstnanosti. Řekl to mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Od října zavedená superdávka zahrnuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. "Jednotlivé dávky už nebudou poskytovány samostatně a nelze je tím pádem administrovat na poštách," uvedl Vitík.

Česká pošta dosud poskytovala služby úřadu práce na všech pobočkách s přepážkami Czech POINT, tedy na zhruba 750 z 2900 pošt. Na těchto poštách zajišťovala asistenci při podání žádostí v rámci klientské zóny Jenda, tedy žádosti o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pilotní projekt pošty a Úřadu práce ČR odstartoval loni v červnu v Liberci.

Japonský majitel Plzeňského Prazdroje zastavil provoz. Pivovar Asahi čelil kybernetickému útoku

Největšímu japonskému pivovaru Asahi se stále nedaří obnovit provoz po kybernetickém útoku, který firmu zasáhl v pondělí. Společnost známá pivem Super Dry, whisky Nikka či nealkoholickými nápoji musela v Japonsku pozastavit veškerý provoz, včetně zpracování objednávek a expedice, protože kvůli kybernetickému útoku jí vypadl počítačový systém.

Japonským restauracím, barům a obchodům už docházejí nápoje a řešení je v nedohlednu, píše agentura Reuters. Asahi je vlastníkem i českého Plzeňského Prazdroje. "V současné době není v dohledu žádné okamžité obnovení našeho systému. Obvyklé dodávky zůstávají přerušeny," řekl agentuře AFP mluvčí společnosti. Dodal, že útok přímo neovlivnil výrobu, ale ta musela být přerušena kvůli pozastavení dodávek.

Společnost ve středu začala přijímat objednávky na některé produkty osobně při návštěvách zákazníků, kdy je zapisovala ručně. Nadále přijímá objednávky na potraviny a nealkoholické nápoje, avšak nové objednávky na alkoholické nápoje dočasně zastavila, aby mohla upřednostnit expedici dřívějších objednávek. Dnes firma začala uspokojovat první ručně zadané objednávky.

Zákazníci si pivo vybírají dle počasí

Vedro mění chutě Čechů: ležáky nemají šanci, vládne nealko

Zprávy z firem

Když rtuť teploměru v Česku stoupne nad třicet stupňů, mění se i pivní zvyklosti. Zatímco klasický ležák zůstává pevně spojený s chladnějšími dny, horké počasí žene spotřebitele k lehčím a nealkoholickým variantám. Tento trend potvrzují jak průzkumy pivovarů, tak i prodejní data obchodních řetězců.

Michal Nosek

Přečíst článek

Společnost Seven & i, která je provozovatelem maloobchodní sítě 7-Eleven, uvedla, že přerušení dodávek jí zatím nezpůsobilo větší problémy. Zásoby se liší podle jednotlivých prodejen a firma nečeká, že by náhle došly všechny produkty ze skupiny Asahi ve všech obchodech. Připravuje se ale na to, že zákazníky bude muset informovat o omezených dodávkách. Řada maloobchodních firem a restaurací uvádí, že plánují nakupovat alternativní produkty od jiných společností, aby minimalizovaly dopad na zákazníky.

Podle deníku Nikkei by se problémy mohly rozšířit, protože hlavní distributoři japonského alkoholu nakupují sudy piva od tří největších pivovarů - Asahi, Kirin, Sapporo - prostřednictvím hromadných dodávek z Asahi.

Asahi je vlastníkem Plzeňského Prazdroje od roku 2017, firmu vlastní přes svou součást Asahi Europe & International. Ve světě Asahi vlastní například značky Peroni, Grolsch nebo Fullers. Japonsko má na tržbách firmy téměř poloviční podíl.

Češi už za volby prosázeli desítky milionů. Na Motoristy kdosi vsadil 110 tisíc

Michal Nosek

Politika už dávno není jen o programech a debatách. V předvolebních týdnech se mění i v hru, do které vstupují sázkové kanceláře. Ty nabízejí kurzy na vítěze, na koalice i na to, zda si někdo ostříhá dredy. Volby se tak proměňují v show, kde hlavní roli hrají tikety a kurzovní lístky.

Jaká je ale výpovědní hodnota sázkových kurzů? „Odpověď je složitá. Kurzy totiž nereflektují jen realitu, ale i psychologii sázejících a strategii bookmakerů. Přesto mají jednu výhodu – ukazují, kam jsou lidé ochotni vložit vlastní peníze. A to může být zajímavější než anonymní odpověď tazateli do telefonu,“ uvedl Pavol Boško, hlavní analytik nesportovních sázek společnosti Tipsport. Ta už na volebních sázkách vybrala zhruba čtyřicet milionů korun.

Sázkové kanceláře pracují s volbami podobně, jako by šlo o derby Sparty se Slavií. Favorité, outsideři, nečekané zvraty – to všechno se promítá do kurzů. Bookmakeři nastavují čísla, sázející reagují a média si jich všímají stejně, jako by šlo o expertní odhady. Jenže místo míče je na hřišti politické a hospodářské směřování země.

Kdo věří, sáhne do kapsy 

Zatímco část voličů čte volební programy, jiní raději prohlížejí kurzovní nabídky. Objem sázek už se počítá v desítkách milionů korun. A co je zajímavé – sázející podle bookmakerů nejsou jen hráči hazardu, ale i lidé, kteří si chtějí potvrdit, že jejich politický instinkt má hodnotu. „Jasným favoritem na post premiéra zůstává Andrej Babiš (kurz 1,25), následovaný Karlem Havlíčkem (5) a Petrem Fialou (7,5). Dosud jsme přijali přes čtyři miliony korun v sázkách, přičemž další nárůst očekáváme po závěrečných televizních debatách Andreje Babiše a Petra Fialy,“ popisuje aktuální situaci Lukáš Nepovím, manažer kurzových sázek Sazkabet ze Sazky.

Velká pozornost sázkařů se upírá také na volební účast. Zatímco ještě před týdny mířila většina sázek na nižší účast než v roce 2021 (65 %), nyní už sedm z deseti tiketů počítá s jejím překonáním. Sázející se zaměřují i na menší strany. Motoristé by podle nich měli překonat hranici šesti procent, což je po hnutí ANO u sázkařů druhá nejoblíbenější příležitost. U hnutí Stačilo se sázející rozcházejí rovným poměrem 50:50, zda hranici šesti procent překročí.

Andrej Babiš a Petr Fiala

Duel Babiše s Fialou výsledky voleb zásadně neovlivní, uvádí politologové

Volby 2025

Televizní duel premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který odvysílala CNN Prima News, nadcházející volby nijak zásadně neovlivní, uvedli politologové. Podle nich v debatě chyběl výraznější moment nebo výrok, o kterém by se následně mluvilo. Domnívají se, že Babiš se snažil působit důstojně, ale zároveň vypadal unavenější, Fiala byl podle nich naopak útočnější.

Přečíst článek

Nečitelní Motoristé sázkaře lákají

Andrea Žáčková ze společnosti Chance k volbám uvádí, že lidé aktuálně vsadili více než sedm milionů korun. „Největší sázka dosud padla na Motoristy – 110 tisíc korun na to, že nezískají více než 7 procent hlasů (kurz 1,48:1). Mezi vysokými tikety zůstávají i sázky na nepřiznanou koalici Stačilo!, která má podle řady tipujících překročit pětiprocentní hranici. Nejvyšší vklad zde činí 100 tisíc korun v kurzu 1,30:1.“

Favoritem voleb je i u Chance hnutí ANO s kurzem 1,01:1. Na jeho vítězství je vsazeno přibližně 90 procent všech sázek na celkového vítěze. „V posledních dnech se objevují také vyšší částky na varianty, že ANO získá méně než 31 nebo 32 procent hlasů,“ doplnila Žáčková.

Jaké jsou další vyhledávané sázky?

• překročení pětiprocentní hranice menších stran (Motoristé, STAČILO) 
• umístění koalice SPOLU na 2. místě a SPD do 3. nebo 4. místa 
• tipy na to, že Piráti získají méně než 9,5 procenta
• volební účast, kde je častým tipem varianta pod 65 procent
• přímé duely stran: nejvíce je zatím vsazeno na to, že více hlasů získá STAČILO! než Motoristé sobě 

