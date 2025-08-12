SIKO na pražském Zličíně je ve finále soutěže nejlepších prodejen
Květnové ocenění soutěže Visa Czech Top Shop za nejlepší kamennou prodejnu měsíce zamířilo do Prahy. Slavnostní předání se uskutečnilo v nově zrekonstruované prodejně SIKO Zličín. Zúčastnili se ho zástupci společnosti Visa, generálního partnera soutěže, stejně tak zástupci ČSOB a samozřejmě tým SIKO.
Prodejna SIKO na Zličíně prošla v roce 2025 výrazným redesignem a proměnila se v novou vlajkovou loď společnosti. Na ploše 1 600 metrů čtverečních zákazníkům nabízí inspirativní prostředí plné vzorových koupelen a kuchyní, ve kterých si lze vše pohodlně prohlédnout, porovnat a představit si přímo u sebe. Nechybí ani chytrá řešení zaměřená na úsporu vody a energií. A pokud si zákazník neví rady, na místě je připravený tým odborníků, který poradí s výběrem i návrhem. Celkový zážitek z nákupu tu jde ruku v ruce s estetikou, funkčností a péčí o zákazníka.
Soutěž Visa Czech Top Shop pravidelně mapuje úroveň kamenného maloobchodu napříč Českem - a nejde jen o to, jak prodejna vypadá na první pohled.
Vítězné prodejny květnového kola Visa Czech Top Shop
Zprávy z firem
„Velké díky patří mým kolegům, kteří dennodenně obsluhují a věnují se našim zákazníkům. Mám z toho velkou radost a vím, že je to poděkování a odměna i pro ně,“ uvedla Marcela Krčmová, vedoucí maloobchodu SIKO Zličín.
Soutěž Visa Czech Top Shop si klade za cíl oceňovat kamenné prodejny, které spojují estetiku, funkčnost a příjemný zákaznický zážitek. „Rád bych pogratuloval společnosti SIKO koupelny ke krásnému umístění v soutěži Visa Czech Top Shop za měsíc květen,“ doplnil Jakub Zítek z ČSOB.
Jan Dvořák, člen představenstva SIKO, při převzetí ceny poděkoval celému týmu a připomněl počátky společnosti. „Je to obrovská radost. Největší radost z ocenění má zakladatelka firmy, paní Jaroslava Valová, která začínala prodávat v Čimelicích v malém krámku o 40 metrech čtverečních. Vždy nás učila: ,Dívejte se na všechno očima zákazníka, to je základ úspěchu‘,“ připomněl Dvořák.
Gratulaci připojil i Petr Hauba, zástupce společnosti Visa: „I já mám radost z ocenění prodejny SIKO na Zličíně, která vyhrála květnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop. Prodejna je opravdu nádherná. Přijďte se podívat a uvidíte sami, že zákaznický zážitek, který jsme ocenili, stojí za to.“
SIKO se tak zařazuje mezi letošní finalisty soutěže Visa Czech Top Shop 2025 a bude se ucházet o titul nejlepší kamenné prodejny roku 2025.
