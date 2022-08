Stát vydělá na růstu cen energií miliardy. ČEZ zásadně zvyšuje odhad čistého zisku na letošní rok

Polostátní energetický gigant zásadně zvýšil odhady letošního zisku. Namísto původně plánovaných 45 až 49 miliard by měl letos ČEZ vydělat až 65 miliard korun. Stát, který je většinovým vlastníkem ČEZ, tak výrazně vydělá na rostoucích cenách energií. Podle výsledků firmy je pak patrné, že domácnosti šetří energie více než velké průmyslové podniky.

Energetická skupina ČEZ měla za první pololetí čistý zisk 33,6 miliardy korun, meziročně o 32 miliard korun vyšší. Provozní výnosy vzrostly o 21 procent na 130,5 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) stoupl meziročně o 27,7 miliardy Kč na 59,3 miliardy korun a podle skupiny byl ovlivněn mimo jiné enormním růstem cen komodit na velkoobchodních trzích, uvedla skupina ČEZ.

ČEZ nyní očekává celoroční čistý zisk pro letošní rok mezi 60 a 65 miliardami korun. „Aktuální predikce celoročního zisku indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, by mezi akcionáře bylo rozděleno 48 až 52 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 34 až 36 miliard korun,“ uvedl předseda představenstva a ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Klesla výroba elektřiny z uhlí

Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů v prvním pololetí meziročně stoupla o jedno procento na 16,8 TWh. Naopak výroba z uhelných a paroplynových zdrojů klesla o šest procent na deset TWh kvůli nižší výrobě v elektrárně Počerady.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o čtyři procenta, pokud se klimaticky a kalendářně přepočte, pak o dvě procenta. Velké podniky spotřebovaly o dvě procenta elektřiny méně, domácnosti pak o 11 procent méně. Vliv na to měly především nadprůměrné teploty v letošním prvním pololetí. Loni v prvním pololetí také lidé kvůli epidemii covidu častěji pracovali z domova.

Má ČEZ dost peněz?

ČEZ podle finančního ředitele Martina Nováka čelí enormním požadavkům na likviditu kvůli zajištění uzavřených komoditních obchodů. Aktuálně má na energetických burzách a u obchodních protistran vázáno 89 miliard korun.

„Na pokrytí dalšího vývoje trhů má ČEZ aktuálně k dispozici celkem 136 miliard korun likvidních prostředků a úvěrových linek. Více než polovinu - tři miliardy eur - tvoří prostředky plynoucí z uzavřené úvěrové smlouvy s Českou republikou,“ uvedl Novák. Smlouvu o půjčce podepsal ČEZ s ministerstvem financí na začátku července, jejím smyslem je pokrytí neočekávaného skokového růstu tržních cen elektřiny. ČEZ podle Nováka z půjčky dosud čerpal dvě miliardy eur (asi 49 miliard korun).

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

