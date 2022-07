Lukáš Kovanda: ČEZ zdražuje v rychlém sledu, možná po dohodě s vládou

Od zítřka bude ČEZ opět zdražovat. Největší tuzemský dodavatel elektřiny domácnostem, kterým končí fixace, zvedne cenu od 1. srpna, a to na všech tarifech – nejčastěji zhruba o 10 procent. Přitom zdražil také pro období od 1. července. Na podzim domácnosti čeká cenový šok, inflace může atakovat úroveň 20 procent.

Reklama

Cenová politika společnosti ČEZ udává tón celému trhu, takže to znamená, že spirálovitě budou zdražovat také všichni další tuzemští dodavatelé jak elektřiny, tak plynu. Ostatně pražská elektrárenská společnost PRE zdražuje také od zítřka.

Meziročně elektřina na burze zdražila šestinásobně, tudíž ČEZ i další dodavatelé musí toto obrovské zdražení postupně promítat do cen pro všechny koncové zákazníky. Srpnové zdražení ČEZ tedy letos není rozhodně poslední. A další spirálovitý růst cen nastane v příštím roce.

Energetická krize je i příležitostí. Třeba pro vývoj malých jaderných reaktorů Money Malé jaderné reaktory mohou být v provozu už za pár let, tvrdí potenciální výrobci. Současné nejistoty kolem nedostatku energie tedy neodstraní, ale mohly by přispět k jistější skladbě budoucího energetického mixu. Na vývoji se podílejí i české firmy. Tvůrci však budou muset ještě vyřešit podstatné finanční a administrativní problémy. Josef Tuček Přečíst článek

Nelze vyloučit, že ČEZ si dá „pauzu“ se zdražováním v září, protože na konci právě září se konají komunální volby. Mohla tak vzniknout určitá dohoda mezi vládou a ČEZ, že podnik zvedne ceny opět až 1. října nebo 1. listopadu – tedy až když bude po volbách. To by vysvětlovalo nynější dvě zdražování po sobě. Navíc v polovině prázdnin budou lidé na dovolených, média mají „okurkovou sezónu“, takže by se kolem zdražování nemusela výrazně rozvinout celospolečenská debata – tak nepříjemná z hlediska vládních politiků.

Fialova vláda zjevně vyšla podniku ČEZ vstříc, když si na červnové valné hromadě překvapivě neřekla o vyšší dividendu. Ta nakonec činí jen 48 korun na akcii, což pro stát znamená příjem zhruba 18 miliard korun. Pokud by si stát řekl o dividendu o desítky korun na akcii vyšší, mohl jeho celkový příjem z ní přesáhnout třeba 30 miliard korun. Takže by pokryla hned polovinu z 66miliardové pomoci, čili úsporného tarifu, kterou stát letos a v příštím roce plánuje na pomoc lidem s platbami za energie.

Reklama

Netradiční termín

Dividenda navíc bude nečekaně vyplácena až v listopadu, kdy bude ČEZ v lepší pozici co se týče vlastní hotovosti. Takže i v tomto vláda vlastně podniku vyšla vstříc, protože jakožto jeho největší, 70procentní vlastník, mohla chtít peníze ve dřívějším, standardním výplatním termínu. Oplátkou za vládní vlídnost ČEZ mohl přislíbit, že nezdraží v měsíci voleb.

Na podzim je třeba počítat až s více než 100procentním meziročním růstem cen elektřiny. Vládní analýza zpracovaná na žádost ministerstva průmyslu a obchodu sice počítá s „jen“ 86procentním nárůstem cen, avšak situace na evropském energetickém trhu je den ode dne tísnivější. To se promítá v nárůstu burzovních cen plynu i elektřiny.

Nyní akutněji než v době zpracovávání zmíněné vládní analýzy hrozí, že Rusko do zimy odpojí Evropu od svého plynu zcela. To by vedlo k dalšímu citelnému růstu cen elektřiny v EU, neboť trhy s energiemi jsou propojeny. Celková inflace v Česku by v takovém případě atakovala, či dokonce překonala úroveň dvaceti procent.

Dalibor Martínek: Drahé energie? Vláda má polovičatá řešení. Vyšší daně nic nevyřeší Názory Staronový šéf Starostů Vít Rakušan přichází s myšlenkou vyššího zdanění energetických firem. To už jsme mohli mít ve vládě rovnou socialisty, napadne jednoho. Ale Rakušan není sám v nápadech, jak na blížící se energetickou chudobu. Ministr průmyslu za stejnou partaj Jozef Síkela již mnoho měsíců rozpracovává jakýsi levný tarif energií. Pořád o něm nic moc nevíme. Minulá vláda Andreje Babiše zase ulevovala lidem odpouštěním daně z přidané hodnoty za energie. Dalibor Martínek Přečíst článek

ČEZ odchází z Turecka. Chce být zelenější Zprávy z firem Energetická skupina ČEZ zahájila odchod z Turecka. Transakci ještě musí schválit turecké úřady, vypořádání je také podmíněno sjednáním bankovního financování. Prodej padesátiprocentního podílu ve společnosti Akcez je součástí strategického záměru ČEZ zbavit se části aktiv na vybraných trzích a soustředit se na dekarbonizaci svého výrobního portfolia, vyplývá z tiskové zprávy. ČTK, elz Přečíst článek