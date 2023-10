Streamovací služby navýšily příjmy o desítky milionů. Lídrem je Spotify

Trh předplatitelských streamovacích služeb, jako jsou například Spotify nebo YouTube, které umožňují uživatelům on-line poslech hudby, meziročně vzrostl. Podle Ochranného svazu autorského předplatitelské streamovací služby loni navýšily příjmy zhruba o 70 milionů korun na 178 milionů korun, což představuje proti předchozímu roku nárůst o 63 procent.

Provozovatelem největší světové služby pro streamování hudby je švédská společnost Spotify, která tuto službu spustila 7. října před 15 lety. Podle údajů z letošního června dosáhl počet uživatelů Spotify 551 milionů, z toho 220 milionů jsou platící zákazníci. Počet uživatelů placených služeb, kteří vytvářejí většinu tržeb společnosti Spotify, meziročně stoupl o 17 procent.

„Spotify je v dnešní době rozhodně jedním z hlavních hráčů v digitálním ekosystému konzumace hudby v rámci streamingového prostředí. Je to lídr, který nastavil pravidla jak legislativně s hlavními labely, tak s umělci v otázce práv k nahrávkám. Je jednou z prvních firem, která poskytla širší veřejnosti jednoduchou formou za poměrně přijatelné peníze celosvětovou hudební knihovnu,“ řekl výkonný ředitel společnosti Supraphon Martin Kudla.

Konkurenty Spotify jsou například Apple Music, Tidal, MusicJet, Napster nebo Deezer. Jejich prostřednictvím mají uživatelé přístup k milionům zahraničních i českých skladeb. Měsíční předplatné se u nich pohybuje mezi přibližně 150 až 250 korun. Ceny se liší i v každé společnosti podle druhu nabídky, která může mimo jiné obsahovat verzi bez reklam nebo poslech bez připojení na internet. Zdarma nabízí své služby, ovšem v nízké zvukové kvalitě, například SoundCloud.

Oblíbený, ale placený, je bezztrátový formát FLAC, který umožňuje poslech bez ztráty kvality hudby. Většina současných aplikací pro poslech hudby umožňuje zkušební dobu, ve které se s ní zájemci mohou seznámit.

Podle Kudly příchod streamingu zachránil hudební průmysl po období pirátských let, kdy řada vydavatelských domů zkrachovala nebo byla pohlcena většími labely. Streaming nelegální stahování narovnal tím, že hudbu nabídl za finance, které jsou lidé ochotni zaplatit. Na druhou stranu připouští, že vyplácené odměny pro umělce a majitele práv by mohly být vyšší.

Sociální sítě a schopnost umělců se na nich pohybovat přispívá k popularitě zejména mladších umělců, jako jsou Britové Adele a Ed Sheeran, americké ženské hvězdy Beyoncé a Nicki Minaj či jejich krajané Justin Bieber a Bruno Mars. V České republice se v této oblasti podle odborníků umí pohybovat zejména příslušníci rapové scény a mladí interpreti.

„Jako uživatel mám streamovací služby ráda. Strašně mě baví, že na jedné platformě jsou všechny písničky. Navíc jako umělci díky těmto službám alespoň něco vyděláváme, protože jinak by si lidé naše písničky stahovali zadarmo,“ sdělila zpěvačka a skladatelka Pam Rabbit nominovaná na letošní Ceny Anděl, která v těchto dnech vydává své debutové album I Love The Internet.

Nejčastěji používanými službami pro poslech hudby v Česku jsou podle zářijového průzkumu agentur Ressolution Group a Nielsen mezi více než 500 respondenty pro odborný server MediaGuru.cz YouTube (80 procent), Spotify (37 procent) a YouTube Music (29 procent). Nejčastěji zmíněnými zařízeními, která dotázaní aspoň občas používají k pouštění hudby, jsou telefon (81 procent), počítač (77 procent) a hudební/rádio přehrávač v autě (77 procent). Nejméně často respondenti uvádějí chytré hodinky (15 procent).