Zdeněk Pečený: České aerolinie slaví sto let, ale není co slavit

Jedna z nejstarších aerolinek světa má stále zvučné jméno a řadu fanoušků. Současný majitel ale o rozvoj značky nemá zájem. České aerolinie tento víkend slaví sto let od jejich prvního letu. Na šampaňské ale nedojde, nejspíše by na něj nezbyly peníze. Z národního dopravce nic nezbylo. Jak se do této situace dostal?

Nejčastěji se mluví o Jaroslavu Tvrdíkovi, dřívějším prominentním členovi ČSSD a dnešním šéfem fotbalové Slavie přezdívaném „Luftjarda“, který aerolince šéfoval v letech 2003 a 2006 a zjevně to přepálil s expanzí a růstem platů, aniž by uměl na velké investice vydělávat.

Na úklid po Tvrdíkovi byl povolán Radomír Lašák. Ten se tak nějak snažil aerolinku zachránit, ale narazil na odbory, které nechtěly dlouho přistoupit na snížení platů. Díky Tvrdíkovi totiž tou dobou piloti ČSA vydělávali více než jejich kolegové u Lufthansy. Nezastavitelné domino zmaru se dalo definitivně do pohybu s příchodem světové finanční krize na konci roku 2008, která srazila poptávku po letecké dopravě na dno. A s tím také tržby aerolinek. V následujícím roce potupně odbory přistoupily na pokles platů, ale to už nebylo pro aerolinku návratu.

Podivná privatizace

V následné privatizaci v roce 2013 ČSA za 67,5 milionu ovládl Korean Air. Tomuto dopravci však šlo jen o to, aby do Prahy neotevřel linku jeho úhlavní korejský konkurent Asiana. Korejci si v rámci ČSA promptně a draze pronajali širokotrupý Airbus A330, aby mohli s pomocí nové dceřinky v leteckém řádu pokrýt všechny dny a zamezili vstupu konkurence na lukrativní linku ze Soulu do Prahy.

V té době začal po ČSA pokukovat jejich úhlavní nepřítel, společnost Smartwings a její majitel Jiří Šimáně. Korejci se po pěti letech z Prahy poroučeli a Smartwings se s necelými 98 procenty akcií staly v roce 2018 majoritním vlastníkem ČSA.

V lednu 2020 aerolinka oznámila smělé plány na rozšíření flotily a přidání nových destinací. Do toho jim ale vidle opět hodil osud, tentokrát přišla světová pandemie a letecký provoz téměř přes noc utichl. Následkem pandemie pak ČSA upadly do insolvence, díky které je od loňského roku lidé kolem Šimáněho za 125 milionů korun definitivně ovládly.

Zájem by byl

Aktuální flotila tuzemského národního dopravce čítá dva letouny A320. Tragikomická je skutečnost, že je to dvojnásobek oproti stavu před rokem. ČSA by měly obsluhovat dvě stálé linky. Do Paříže a do Madridu. Často se ale stává, že i tento let je operován strojem Smartwings. To určitě hrdé patrioty, kteří si záměrně koupili let s ČSA, nepotěší a příště si již letenku koupí jinde.

Řada cestovatelů má k ČSA stále citový vztah a přeje si silného národního dopravce. Svědčí o tom enormní zájem o vyhlídkové lety nad republikou, které ČSA u stoletého výročí prvního letu pořádají tento víkend. Ty se rychle vyprodaly i při ceně čtyř tisíc korun za 90 minut ve vzduchu. Smartwings a jeho majitelé si ale místo opečovávání historické značky ČSA, kterou za pár drobných koupili, zvolili cestu jejího upozadění.