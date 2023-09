Rok na trůnu: Karel III. je důstojný panovník a dobrý diplomat, ale překvapivě velmi opatrný reformátor

Král Karel III. je trochu někým jiným, než býval aktivistický a pokrokový princ Charles. Nový britský panovník je po roce na trůnu velmi opatrným reformátorem, který spíše navazuje odkaz své matky Alžběty II.

Britský král Karel III. má za sebou první rok na trůnu. Hodnocení jeho dosavadní krátké vlády jsou poměrně smířlivá, ale také trochu rozporuplná. Šestasedmdesátiletý panovník, je sice nad očekávání oblíbený, ale ti, kteří čekali, že po desítkách let čekání a rozmýšlení palubu monarchie pořádně rozhoupe, jsou zatím nejspíše poněkud zklamaní.

Jedním z prvních a hodně sledovaných kroků (pokud nepočítáme slavné rozladění ohledně nevhodně postaveného pera) byla květnová korunovace, která by snad mohla být chápána jako něco na způsob politického programového prohlášení. Ceremonie byla o poznání střízlivější, než ta před sedmdesáti lety po nástupu Alžběty II., průvod o něco kratší a v náboženské části dostali prostor i neanglikáni. Kritici ale na druhou stranu poukazují, že korunovace obsahovala stále dost „středověkého mumbo-jumbo“.

Veřejnost pozitivně oceňuje snahu zocelovat vazby mezi státy unie. Během prvního roku procestoval Anglii, Skotsko, Wales i Severní Irsko. Dobře si vede i na mezinárodní úrovni, symbolicky přijal například ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, úspěšná byla i státní návštěva Německa, kdy v projevu před tamějšími zákonodárci plynule přecházel z angličtiny do němčiny.

Panovník cestovatel

Horší hodnocení přichází, když dojde na běžné fungování králosvké rodiny. „Mezi královskými hlídkaři se hodně spekulovalo o tom, zda Charles po desetiletích studia na funkci CEO bude jen dočasným manažerem, nebo novým koštětem,“ uvádí šéfredaktor Prospectu a dřívější dlouholetý šéf levicově laděného deníku The Guardian Alan Rusbridger. „Na základě toho, co zatím víme o jeho přístupu, se rozhodl spíše pro roli Ole Gunnara Solskjæra než Alexe Fergusona,“ dodává fotbalovým příměrem.

Šéfredaktor Prospectu poukazuje i na množství sídel, které si monarcha udržuje. Bydlí sice v stále v Clarence House, který se nachází nedaleko Buckinghamského paláce, který využívá jen pro některé formální příležitosti, ale ani po nákladné několikaleté rekonstrukci v něm neplánuje žít. K tomu neustále osciluje mezi Windsorem, Sandringhamem, skotskými pálaci Balmoral a Dumfries House a souběžně udržuje i svou osobní „chalupu“ Highrove. Prý byl hostem i na svých državách v Rumunsku. K prodeji údajně nabídl jen jednu nemovitost ve Walesu.

To všechno stojí britské daňové poplatníky pěkný balík. Britové přitom mají svou královskou rodinu ve srovnání s dalšími evropskými monarchiemi výrazně nejdražší. Pro informaci, dánská rodina královny Markéty II. dostává 10 milionů, švédská 11,5 milionu, kdežto Windsoři rovnou 86 milionů liber. Částka navíc v dalších letech ještě poroste. Toto všechno se příliš neshoduje s očekáváním o zeštíhlování monarchie. Je pochopitelné, že v době, kdy běžní poddaní chudnou, to může leckoho rozladit. Možná i víc, než když nevhodně odložené pero.

Král se pořád vyplácí

Výše zmíněná čísla jistě nelze brát na lehkou váhu, v královském provozu a výdajích by se určitě našly položky pro seškrtání, ale v konečném důsledku vydržování královské rodiny dává smysl.

Nejen ten kulturní a společenský, ale i ekonomický. Královská rodina je prostě značka, která táhne. Kvůli do ní přijíždí do Londýna statisíce turistů. V konečném důsledku si na sebe mimořádně nákladná korunovace nejen vydělala, ale i přitáhla do ekonomiky mnohem víc pěnez. Windsoři do ostrovní kasy podle odhadů ročně přinesou kolem 1,7 miliardy liber. A to rozhodně není zanedbatelná částka.

Co si ale budeme povídat, hlavní důvod, proč má královská rodina tak neotřesitelné postavení, není ekonomický. „Obelhávali bychom sami sebe... Monarchie existuje jako jakési plátno, na které se britská veřejnost snaží promítat představy o věčné národní velikosti, které prostě nesnesou přezkoumávání,“ argumentuje ve zrovna publikované knize historik specializující se na dějiny monarchie Ed Owens.

Samozřejmě šlo jen těžko očekávat, že jako král bude Karel pokračovat ve svém dosavadním stylu beze změny. Role panovníka je přece jen o něčem jiném, než mnohem uvolněnější post následníka, přičemž mnozí jeho umírněnost oceňují. Myslím, že jde konstatovat, že Karel zvládl první rok vlády se ctí, leč v reformování má velké rezervy. V této době udržování statu quo předešlé královny může stačit, ale v blízké budoucnosti bude změn třeba, protože méně konzervativní mladá generace nedá královské rodině nic zadarmo.