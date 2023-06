REPORTÁŽ: Nejlepší gurmánské speciality Madeiry, které stojí za ochutnání

Každý, kdo se cítí být gurmánem, by měl alespoň jednou v životě zavítat na Madeiru. Místo, kde se potká nejen s výbornými místními víny a destiláty, ale i božskými zákusky a mořskými specialitami. Snad každá restaurace na tomto malém ostrůvku v Atlantiku umí připravit delikatesy, které stojí za ochutnání. A vedle labužnických pokrmů tu navíc na každém rohu naleznete i neuvěřitelné „kochací“ speciality pro oči. Tahle kombinace chutí a přírodních krás rozhodně stojí za navštívení, jak představuje další část naší reportáže z Madeiry, kam se leteckými speciály dostanete pravidelně z Prahy a nově s cestovní kanceláří Čedok i přímo z Brna.

Jestli existuje na světě místo, které by měl každý milovník dobrého jídla v životě alespoň jednou navštívit, pak je to Madeira. Portugalský ostrůvek uprostřed Atlantického oceánu, kde téměř zázračně roste všechno, co tam zasadíte. Jsou to nejen snad všechny květiny, na které si vzpomenete a díky kterým se tomuto ostrovu přezdívá Květinový ostrov nebo Ostrov věčného jara. Daří se tam také skvěle i všemu tropickému a subtropickému ovoci. Na talíř se vám tak dostane naprosto čerstvé místní ovoce, přičemž jeho skladba je natolik rozmanitá, že některé druhy plodů nejspíš uvidíte poprvé v životě. Stejně jako i řadu místních kuchařských specialit, o kterých mi vyprávěli kuchaři Fabricio a Antonio.

Co říkají o madeirských specialitách kuchařská dvojčata

Kuchařská dvojčata se totiž jen tak nevidí. A když pak sledujete tu dokonalou souhru v kuchyni, nedalo mi to a musela jsem je aspoň krátce vyzpovídat. V malinké uličce za nejznámější a nejstarší madeirskou katedrálou Sé kralují v restauraci, která vaří pro modrý Sé Boutique Hotel na rohu, kam často jezdívají i slavné celebrity. „Specializujeme se tady, jako ostatně všude na Madeiře, hlavně na mořské plody a středomořskou kuchyni,“ říká Fabricio. Když si ale může vybrat, nejraději připravuje klasické italské risotto s houbami nebo s lososem. V místní restauraci už působí hezkých pár let a stále to Fabricia a Antonia spolu baví. „To nejlepší na společném vaření je, že si naprosto rozumíte a víte, co máte hned dělat. A tahle souhra nás právě asi na společném vaření baví nejvíc,“ přiznává druhý z kuchařských bratří Antonio. Jako šéfkuchař už pracuje minimálně desítku let. Vždycky ale prý spolu nevařili.

FOTOGALERIE - nejlepší restaurace a gurmánské speciality Madeiry, které stojí za ochutnání:

Vášeň, kuchaři a nejlepší delikatesy Madeiry

V jedné restaurační kuchyni se Fabricio s Antoniem nakonec sešli docela náhodou. A za vším stojí pochopitelně vášeň a velká láska. Nejprve Fabricio šéfkuchařil ve velké hotelové restauraci v úplně jiné části ostrova. Pak ale potkal svou vyvolenou a kvůli ní se přestěhoval, aby jí mohl být na blízku. A najednou byl blíž i k Antoniovi, a tak se k němu přidal do týmu a od té doby spolu zase tvoří nerozlučnou dvojici.

Fabricio & Antonio v kuchyni. Věra Tůmová pro newstream.cz

„Vášeň ke kuchaři prostě patří, protože bez ní by přece nevznikla žádná báječná jídla,“ směje se Fabricio. Vzápětí dodává, že mezi právě taková jídla plná vášně a chutí patří třeba strašidelně vyhlížející, ale delikatesní hlubinná ryba tkaničnice tmavá, nazývaná Espada. V Evropě se s ní jen tak nesetkáte, žije především v místních vodách Atlantiku odkud vyplouvá v noci z hloubky až tisícovky metrů. Nejčastěji se tato nejslavnější madeirská rybí specialita, která nemá téměř žádné kosti, podává s pečeným banánem nebo lahodnou sladkou omáčkou z maracuji. Za ochutnávku ale podle Fabricia rozhodně stojí i podobně znějící Espetada. To ovšem s rybou nemá nic společného, protože to je skvělé madeirské hovězí marinované v bylinkách, česneku a následně grilované nad dřevěným uhlím na dřívku, neboli špízové jehle, z vavřínu.

Jedinečná místa a chutě Madeiry

Jednou z dalších unikátních věcí na ostrově jsou totiž také slavné vavřínové lesy, které jsou i na seznamu světového dědictví UNESCO. Ten asi nejpozoruhodnější a nejtajemnější, často ocitající se v mystické mlze, najdete na západní části ostrova v místě zvaném Posto Florestal do Fanal. Pokud za mlžným lesem vyrazíte třeba v rámci Západního okruhu ostrovem, jednoho z fakultativních výletů, které tam pořádá například i cestovní kancelář Čedok, nezapomeňte si vzít s sebou také nějaké vrstvy oblečení navíc. Jestliže se mlha opravdu vydaří, může vám tam být jen v letních šatech docela zima.

K dalším místním vydařeným delikatesám patří na Madeiře také grilované mušle kuželnatky s kapkou citrónu a všechny další dary moře a ryby. Zvláště tuňák se tu vyplatí ochutnat na množství způsobů. Na ten nejlepší, obalovaný v sezamu, stojí za to vyjet i z hlavního města Funchalu západním směrem do městečka Ponta do Sol. Zvenku nenápadná, zastrčená v malé uličce je proslulá restaurace The Old Pharmacy, dříve zvaná Steak & Sun, kde umí připravit toho nejlepšího tuňáka jakého jste patrně kdy jedli. Vynikající ale mají i všechny ostatní chody od grilované chobotnice až po klasické steaky či batátové hranolky. Vlastně nechápu, že dosud nemají Michelinskou hvězdu. Možná to je ale dobře, protože restaurace je opravdu malá a s Michelinem byste už nikdy neměli šanci v ní získat místo.

Delikatesní tuňák obalený v sezamu - restaurace The Old Pharmacy. Věra Tůmová, newstream.cz

Gurmáni, kteří si chtějí vychutnávat dobré jídlo i s kouzelným výhledem by pak neměli ze svého itineráře vynechat neméně slavnou Quinta do Furão na severním pobřeží ostrova v blízkosti města Santana. Vynikající polévka z mořských plodů a výhled na útesy strmě spadající do moře již tady učarovaly mnohým cestovatelům. Možná i o to více, že po chutném obědě je i přímo tady možné degustovat místní madeirské víno. Restaurace, ke které patří i nedaleký hotel, se totiž pyšní vlastními vinicemi. „Madeira je tak ideální destinací jak pro milovníky přírody a turistiky, tak gastronomie. S procesem výroby výjimečného madeirského vína i rumu se můžete seznámit i na našich vybraných výletech, kde se dá i degustovat. Vynechat byste neměli ani návštěvu tržnice ve Funchalu. A určitě vyzkoušejte i místního tuňáka, rybu tkaničnici, výborné ovoce, alkoholický koktejl Poncha a samozřejmě typické portugalské koláčky Pastel de Nata,” prozrazuje mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

Speciální túra pro největší labužníky

Ti, kteří jsou na ostrově jen na pár dnů a rádi by ochutnali všechno to nejzajímavější, co Madeira pro mlsné jazyky nabízí, by neměli vynechat některou z Food tour, které jsou v nabídce zdejších průvodců. Ti nejlepší z nich vám během jednoho půldne představí opravdu nezapomenutelnou sérii chutí.

Začíná se zpravidla ochutnávkou jedinečných madeirských čajů z Tea House Loja do Chá. No a pak se na chvilku ztratíte v čase, když se ocitnete ve starobylé prodejně Fabrica St.Antonio z roku 1893 na typické křehoučké zdejší sušenky tenké jako dech. Tady pořídíte i marmelády z mnoha roztodivných druhů ovoce a velmi populární medový koláč Bolo de mel plný oříšků, rozinek a koření. O chvilku později už ale pokračujete v uličkách do malinkého rohového bistra Nata 7, kde pečou ty nejlepší místní koláčky Pastel de Nata. Za speciální zvýhodněnou cenu pět euro tu servírují koláček i s panákem madeirského vína! Nebuďte, ale překvapeni, když vás zde uvítá dlouhá fronta. Tyhle koláčky, jejichž recept majitel bistra úzkostlivě tají, jsou opravdu snad ty nejlepší na celém ostrově a vedle turistů sem kvůli nim chodí i zástupy místních.

V rámci Food Tour se často ochutnává madeirský kulatý chléb Bolo do Caco. To jsou placky z bramborové a pšeničné mouky, které se obvykle jedí s česnekovým máslem a v mnoha restauracích vám je naservírují jako součást předkrmu nebo jako takzvaný side dish. Někteří průvodci do své gurmánské túry zařazují i ochutnávku roztodivných typů ovoce, ze kterých minimálně polovinu uvidíte a ochutnáte nejspíš poprvé v životě. Obvykle v takovéto procházce nechybí ani ochutnávka darů moře v některé z mnoha rybích restaurací v úzkých uličkách starého města.

Nezapomenutelná Poncha

Vrcholem každé správné madeirské Food tour bývá pochopitelně i seznámení se s výrobou a ochutnávka zdejšího proslulého koktejlu Poncha. Mix citrusových džusů, medu a speciálního rumu vás spolu s příběhem jeho vzniku zahřeje jak na duši, tak na těle. Pokud vám tento koktejl zachutná a budete ho chtít přivézt jako dárek, nekupujte si podle místních znalců již namíchané nápoje ve stáncích pro turisty. Mnohem lepší je koupit si ten správný bílý rum a Ponchu si umíchat čerstvou z ostatních běžných ingrediencí doma sami. Budete na to vedle velmi silného rumu potřebovat už jen tekutý med a čerstvě vylisovanou šťávu z citrusů.

Madeirský proslulý kokjtejl Poncha. Podle originálního receptu jej tvoří med, silný bílý rum a šťáva z citronu nebo pomeranče. Věra Tůmová pro newstream.cz

