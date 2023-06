Škoda Group loni zvýšila provozní zisk o víc než pětinu. Přibývají kontrakty na zahraničních trzích

Škoda Group, přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zvýšila meziročně provozní zisk EBITDA (před úroky, daněmi a odpisy) o 22 procent na loňských 50,2 milionu eur, tedy v přepočtu přes 1,194 miliardy korun. Tržby strojírenské skupiny vzrostly o 26 procent na 763,7 milionu eur, v přepočtu přes 18,168 miliardy korun.

Reklama

Plzeňská Škoda Group, která je součástí investiční skupiny PPF, považuje loňské hospodářské výsledky s ohledem na dopady pandemie covidu-19 a na ruskou invazi na Ukrajinu za úspěch. Společnost zahájila transformační program, jehož cílem je vytvořit ze skupiny mezinárodního a konkurenceschopnějšího hráče, řekl mluvčí Jan Švehla.

Podle šéfa představenstva Didiera Pflegera, který skupinu řídí od loňského února, je růst upraveného provozního zisku o 22 procent pozitivní a ukazuje, že transformační program přinesl první výsledky. „V rámci skupiny se zvýšily nejen finanční ukazatele, ale také výrobní kapacita a výkonnost. Loni jsme dodali 213 vozů a počet výrobních hodin meziročně stoupl o 29 procent na 4,4 milionu," řekl. Počet prodaných vozidel se meziročně zvýšil o 19 procent.

Škoda Group a italský Tesmec Rail uzavřely kontrakt na modernizaci železnic Zprávy z firem Škoda Group, přední středoevropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zahájila strategickou technologickou spolupráci s italskou společností Tesmec Rail ze skupiny Tesmec, významným hráčem na poli infrastrukturních technologií a vozidel na údržbu tratí a jejich diagnostiku. Škodovka dodá do Itálie v letech 2024 až 2028 celkem 44 sad dílů pro železniční vozy. ČTK Přečíst článek

Skupina zaměstnává 8 000 lidí v několika výrobních závodech v Česku a Finsku a v obchodních jednotkách v Německu, Itálii, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. Loni založila dceřinou firmu v Itálii a začátkem roku 2023 získala v Rakousku nový podnik Molinari Rail a v Belgii The Signalling Company, který vyvíjí software pro dopravní prostředky.

„V roce 2022 jsme vytvořili více než 900 nových pracovních pozic s vysokou přidanou hodnotou, které mají zásadní pozitivní dopad v regionech, kde skupina působí,” uvedl mluvčí Švehla. Ke konci loňského roku Škoda Group evidovala přes 7 500 zaměstnanců, meziročně o 14 procent víc.

Škoda Group má napilno, hledá posily. Do ostravského závodu chce nabrat až 500 lidí Zprávy z firem Skupina Škoda Group, která patří mezi přední evropské výrobce vozů pro hromadnou dopravu, chce do svých dvou výrobních závodů v Ostravě nabrat 500 lidí. Významné investice do rozšíření výrobní kapacity ostravských závodů si vyžádal nárůst objemu práce. ČTK Přečíst článek

Další příjem z prodeje značky Škoda

Podle rozhovoru s Pflegerem v Hospodářských novinách (HN) má skupina ambice už "jen" v dopravních prostředcích pro města a meziměstské vlaky. Výroba lokomotiv pro podnik velikosti Škody podle Pflegera nedává smysl.

List dále zmínil, že Škoda Group loni prodala práva na značku Škoda mladoboleslavské Škodě Auto, a může ji tak používat jen do roku 2029. Pfleger upřesnil, že pouze do roku 2027 a pak mají ještě strojírny dva roky opci. Loňské výsledky označil za mimořádné, protože hospodaření ještě ovlivnil jednorázový příjem z prodeje značky Škoda. S jeho započtením by EBITDA byla přes 180 milionů eur, řekl.

Zahraniční expanze

Šéf Škody Group zhodnotil loňský rok jako hodně úspěšný ve výrobě vlaků RegioPanter, jichž si zákazníci objednali přes 260 v různých konfiguracích. „Letošek bude pro nás v dodávkách všech typů kritický, protože máme hodně zakázek, které musíme dokončit. V množství vyrobených vozů porosteme asi o 50 procent,” řekl Pfleger.

Podíl dodávek pro český a slovenský trh tvoří podle Pflegera zatím 60 procent. Půjde o hlavní trh i v budoucnu, ale do konce dekády má jeho podíl na obratu klesnout pod polovinu. „Dalších 20 procent teď dělá východní Evropa, což jsou hlavně zakázky na metro ve Varšavě a elektrické vlaky pro Lotyšsko a Estonsko. Na západní trhy připadá 15 procent,” uvedl. Tam jde hlavně o tramvaje pro Německo. Zbytek je hlavně Švédsko a Finsko. Aktuálně Škoda Group jedná o velkém kontraktu v Egyptě a podala jsme nabídky například i v Izraeli.

České trolejbusy se vracejí do litevského Vilniusu. Škoda Group vyhrála miliardovou zakázku Zprávy z firem Plzeňská Škoda Group dodá v letech 2024 až 2025 celkem 91 trolejbusů za 1,3 miliardy korun do litevského Vilniusu. Smlouva s dopravcem Vilniaus viešasis transportas (VVT) zahrnuje dodávku nízkopodlažních dvanáctimetrových vozidel Škoda 32 Tr. Součástí je také kontrakt na dodávky náhradních dílů pro pravidelnou údržbu na prvních pět let provozu. ČTK Přečíst článek

Podle Pflegera má skupina nasmlouvány zakázky včetně dlouhodobých servisních smluv za 3,5 miliardy eur, tedy přes 83 miliard korun. Největší jsou teď výroba tramvají pro trojměstí Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg, metro pro Varšavu a tramvaje do Helsinek. „Celkem nyní vyrábíme tramvaje pro 13 měst a vlaky pro Česko, Slovensko, Lotyšsko a Estonsko. Začátkem letošního roku jsme získali zakázku na dodávku nových lůžkových vozů do Finska,” dodal Pfleger.

Škoda Group ovládla belgického výrobce systémů pro autonomní mobilitu Zprávy z firem Plzeňská skupina Škoda Group ovládla belgickou společnosti The Signalling Company, která se zabývá vývojem digitálního bezpečnostního softwaru a zabezpečovacích systémů pro železniční provozovatele. Cena transakce zůstala tajná. ČTK Přečíst článek

Škoda Group opraví švédské tramvaje. Zakázku za dvě miliardy odbaví v Ostravě Zprávy z firem Skupina Škoda Group (dříve Škoda Transportation) získala zakázku na opravu 80 tramvají pro švédského dopravce Västtrafik AB dohromady za 1,95 miliardy korun. Tramvaje nyní jezdí v Göteborgu. ČTK Přečíst článek