Penam loni zvýšil zisk na více než půl miliardy
Pekárenské společnosti Penam, která je součástí holdingu Agrofert, v loňském roce klesly tržby o 1,1 procenta na 6,3 miliardy korun, zisk po zdanění ale vzrostl o 29,4 procenta na 555 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti ve Sbírce listin. Podle dostupných údajů byl loňský zisk po zdanění dosud nejvyšší v historii společnosti.
Vedení společnosti ve výroční zprávě uvedlo, že se firmě podařilo udržet rentabilitu tržeb z roku 2023, za rok 2024 dosáhla čisté rentability ve výši 7,2 procenta. Tento ukazatel označilo vedení firmy za základní podmínku pro konkurenceschopnost na evropském trhu.
Společnost v loňském roce inkasovala investiční dotace ve výši 3,3 milionu korun, stejně jako v roce 2023. Také předpokládá za loňský rok čerpání slevy na dani přes 61 milionů korun, která byla podmíněná splněním podmínek investiční pobídky z roku 2014. Pro Penam loni pracovalo 1533 lidí, o 30 méně než v roce 2023.
Vnitřní úspory
Zavádění moderních technologií Penamu umožnilo hledat vnitřní úspory. „S rostoucím objemem dostupných dat má společnost možnost predikovat budoucí potřeby v oblasti surovin a pracnosti výroby, a tím efektivněji výrobu plánovat,“ uvedl ve výroční zprávě předseda představenstva Jaroslav Kurčík. V loňském roce Penam pokračoval v digitalizaci expedice. Hospodářský výsledek společnosti ve zprávě předseda představenstva nekomentoval.
Firma loni pokračovala ve výzkumu a vývoji zaměřeném na rozšíření portfolia výrobků s delší trvanlivostí a čerstvostí. Zároveň vyvinula výrobky s nižším obsahem cukru a soli. Vznikla nová řada linkových formových krájených chlebů.
Společnost vznikla v roce 1992, Agrofertu patří od roku 2004. Koncern Agrofert vlastnil do února 2017 tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů. Nadále zůstal hlavním příjemcem výhod plynoucích z holdingu.
Společnosti Fatra z Napajedel na Zlínsku, která patří k největším zpracovatelům plastů v zemi, se loni meziročně zvýšily tržby na 3,657 miliardy korun. Je to o 116 milionů korun více než předloni.
Za kulisami komické kampaně, kdy Babiš jezdí po Ostravsku, předstírá, že je fanoušek Baníku a šaškuje na tanečním festivalu Beats for Love, se odehrává důležitější rozhodování. Chce být a bude Babiš premiér, pokud ANO volby vyhraje? Nebo bude řídit vládu přes mobil ze sokolovny a úkolovat Havlíčka? Do hlavy mu nevidíme, do voleb i po nich se může stát dost věcí, ale dost to ovlivní Česko v dalším období.
