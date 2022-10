Škoda Group se rozkročí do Itálie. Založila dceřinku ve Florencii

Největší český výrobce prostředků hromadné dopravy se v Itálii zaměří na vlakovou dopravu i na kolejové prostředky městské dopravy.

„Obdobně vstoupila Škoda Group už před lety úspěšně na německý či finský trh, což jí umožnilo být na dosah klientům a zásadně rozvinout obchod v těchto zemích,” uvedl mluvčí skupiny Jan Švehla.

V Itálii firma nabídne komplexní řešení - od výroby komponentů, přes dodávku hotových vozidel až po jejich následnou údržbu.

Škoda Group, dříve Škoda Transportation, už v minulosti dodávala své produkty na italský trh. Její trolejbusy jezdí v Bologni a Cagliari. Elektrické jednotky využívají cestující v Domodossole. Itálie je jednou z 50 zemí, kam Škodovka dodává.

„Specifika, preference i zvyklosti italských dopravců jsou podobné českým. Řada měst v obou zemích patří mezi dědictví UNESCO a nabízí ohromující historická centra, charakteristická úzkými uličkami, oblouky s malými rádiusy, což klade na výrobce vozidel vyšší nároky,” uvedla Olesea Lachiová, jednatelka nově vzniklé společnosti, která má ve skupině na starosti prodej kolejových vozidel.

Středně velká města mají podle ní dlouholetou tradici trolejbusů, je v nich ale často třeba překonat několik úseků bez trolejového vedení. Země spojuje i pozornost věnovaná Green Dealu a udržitelným řešením mobility. Během pátečního kulatého stolu shromáždili experti i zástupci municipalit názory, zkušenosti a konkrétní programy k budoucnosti mobility.

„Probíhaly diskuze o tom, jak udržitelným způsobem zlepšit životaschopnost historických měst, která výrazným způsobem charakterizují Itálii,” řekl Švehla. Podle starosty Florencie Daria Nardelly má tramvaj zásadní význam pro jejich každodenní život. „Mění je a zlepšuje,” uvedl.

Škoda Group s více než 6500 zaměstnanci vyrábí tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlaky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy. Do výzkumu a vývoje investovala loni 2,1 miliardy korun. Za rok 2021 utržila skupina 15,5 miliardy korun.

