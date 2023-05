Škoda Group a italský Tesmec Rail uzavřely kontrakt na modernizaci železnic

Škoda Group, přední středoevropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu, zahájila strategickou technologickou spolupráci s italskou společností Tesmec Rail ze skupiny Tesmec, významným hráčem na poli infrastrukturních technologií a vozidel na údržbu tratí a jejich diagnostiku. Škodovka dodá do Itálie v letech 2024 až 2028 celkem 44 sad dílů pro železniční vozy.

Škoda Group a Tesmec Rail chtějí radikálně změnit odvětví těchto vozů a vytvořit pro celosvětový trh vysoce výkonné a ekologické produkty, uvedl mluvčí plzeňské Škody Group Jan Švehla.

Tesmec Rail navrhuje a vyrábí technologická řešení pro elektrifikaci železnic, údržbu tratí a diagnostiku infrastruktury. Jde o pracovní vozidla splňující nejnovější mezinárodní bezpečnostní standardy a diagnostické vozy s integrovanými systémy pro bezpilotní diagnostiku.

Spolupráce obou firem bude zaměřená na technické inovace. Plně elektrické a hybridní pohonné systémy, včetně převodovek založených na akumulaci energie, podpoří železniční vozidla Tesmec vybavená trakční výzbrojí Škoda Group. Kromě snížení dopadu na životní prostředí umožňuje tato integrace rekuperaci, tedy využití energie při brzdění.

Nové udržitelné technologie

„S Tesmekem se pouštíme do změny dopravního průmyslu. Vybavením vozidel Tesmec naší pokročilou trakční výzbrojí chceme změnit definici bezpečnosti, spolehlivosti a komfortu v železniční dopravě,” řekl Petr Novotný, prezident Components & Bus Mobility ve Škoda Group.

Kromě dopravních řešení, která mají minimální dopad na životní prostředí, chtějí firmy zvýšit bezpečnost na železnici. Podle Švehly vytvoří integrované ekologické řešení, které zákazníkům poskytne výhodu na trzích diagnostických vozů, vozidel pro stavbu trakčního vedení a vozů pro údržbu. Škoda Group a Tesmec Rail kvůli tomu upravily své konvenční výrobky.

„Výzva ekologických a udržitelných technologií představuje pro Tesmec Group velkou příležitost. Čeká nás mnoho změn. Proto potřebujeme přesné plánování, 'technologickou zvědavost' a strategickou spolupráci, jako je ta se Škodou,” řekl prezident společnosti Tesmec Ambrogio Caccia Dominioni. Partnerství začalo v roce 2020 poté, co Tesmec Rail získal kontrakt od italského správce železnic RFI na čtyři elektrifikované vlakové vozy pro diagnostiku.

