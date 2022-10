Vinařský miliardář léta tajil identitu před švýcarským berňákem. Teď musí doplatit stovky milionů franků

Francouzský miliardář žijící ve Švýcarsku a zakladatel jedné z největších světových vinařských firem Pierre Castel dostal platební příkaz zaplatit stovky milionů franků na daních na základě soudního rozhodnutí, které zjistilo, že po desetiletí ve Švýcarsku záměrně skrýval svou identitu šéfa globálního nápojového impéria. Daňová ruka zákona přitom dostihla Castela po téměř třiceti letech, napsala agentura Bloomberg.

Odvolací soud v Ženevě potvrdil, že nyní pětadevadesátiletý Castel podával daňová přiznání v letech 1982 až 1994 pod odlišným jménem od toho, pod kterým je široce znám jako zakladatel třetího největšího obchodníka s vínem na světě Nicolas. Dlužné daně vyčíslil soud na přibližně 415 milionů švýcarských franků (asi 10,5 miliardy korun).

Jméno Castela – jehož celé jméno je jméno je Pierre Jesus Sebastian Castel –, dalších rodinných příslušníků i zúčastněných společností byla sice z rozsudku odstraněna, podrobný popis společnosti a jejího zakladatele ukazuje na jeho identitu, neboť rozsudek obsahuje Castelův rok narození, národnost, rodinný původ a profesní dráhu poskytnutou jeho obhajobou, napsal Bloomberg.

Nejbohatší exulant ve Švýcarsku

Soudní rozhodnutí poskytuje vzácný pohled do záležitostí jednoho z nejvíce tajuplných francouzských miliardářů. Castel byl označován jako nejbohatší daňový exulant ve Švýcarsku poté, co se v roce 1981 po zvolení socialistického prezidenta Francoise Mitterranda přestěhoval do alpské země. A poté se svou rodinou vybudoval z malé obchodní základny v Bordeaux jednoho z největších obchodníků s vínem v Evropě a pivem v Africe.

Švýcarské úřady zahájily vyšetřování v roce 2017 kvůli podezření, že Castel, který v tamní jurisdikci podával daňová přiznání, byl ve skutečnosti hlavou impéria a vlastnil oficiálně nepřiznané jmění. Castel stál podle informací soudu v čele rozlehlé sítě více než 215 společností ve 40 zemích, což ovšem v daňových přiznáních neuvedl.

Během vyšetřování Castelovi zástupci přiznali, že v letech 2007 až 2011 „vynechali určité prvky“ jeho příjmů a majetku. Řekli, že potřebné dokumenty týkající se majetku bylo těžké najít, protože Castel praktikoval starý způsob obchodního jednání ve formě „podávání rukou a ústních domluv“.