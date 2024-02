Nejlepší kamenné prodejny Česka? Podívejte se na vítěze soutěže Visa Czech Top Shop

Obchod Nobilis Tilia není jen tak ledajaký. Je v malé vesnici Vlčí hora na úpatí Českého Švýcarska. Kromě kamenné prodejny s vlastní kosmetikou má také biozahradu či masážní studio. Proto vyhrál první cenu soutěže Visa Czech Top Shop i cenu veřejnosti. Další ocenění dostaly i jiné zajímavé a inspirativní retailové příběhy.

Soutěž Visa Czech Top Shop 2023 má své finalisty: trofej v hlavní kategorii klání o nejlepší kamenný obchod se stala severočeská prodejna přírodní kosmetiky Nobilis Tilia. Druhé místo obsadila třípatrová prodejna outdoorového vybavení Rock Point v Havlíčkově ulici v Praze a třetí příčka patřila prvnímu oficiálnímu českému obchodu Lego, který byl otevřený v roce 2022 v OC Westfield Chodov.

U nominovaných obchodů soutěž, která se konala již potřetí, tradičně hodnotí parametry jako jsou design, přehlednost a jedinečnost obchodu, prezentace služeb, využití inovativních technologií, přístup personálu i podpora moderních platebních metod. Newstream je mediálním partnerem soutěže.

Každý měsíc roku 2023 se na finálovou listinu zapsala jedna kamenná prodejna z různých koutů Česka. Odborná porota, které předsedá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, tak udělovala své finální body mezi dvanáct finalistů. A podobně jako v předchozích ročnících, i letos soutěž ukázala, že poskytování kvalitní péče o zákazníky v off-line prostředí má stále velký význam i v dnešní digitální éře.

„Hodnocení maloobchodních prodejen z pohledu zákaznického zážitku realizuje naše společnost v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Je velmi hezké, že ve všech třech uvedených zemích dokážou velkým mezinárodním hráčům zdatně konkurovat i prodejny malých podnikatelů v regionech. Všechny nominované prodejny hodnotí naši vyškolení inspektoři v utajení. Naše metodika obsahuje osm hodnoticích kritérií, kde je důležitým prvkem i možnost bezhotovostní platby. Jsme proto rádi, že je titulárním partnerem naší soutěže právě společnost Visa,“ řekla Markéta Němcová, manažerka soutěže z Instore Consulting.

Slavnostní vyhlášení, Markéta Němcová a herec a moderátor Petr Vondráček Visa Czech Top Shop/užito se svolením

Společnost Visa je hlavním partnerem soutěže téměř od počátku: „Digitální platby dnes nepředstavují pouze pohodlí, ale nezbytnost pro zákazníky a obchodníky po celém světě. V České republice, Polsku a na Slovensku spolupracuje Visa s tamní vládou, aby zdarma poskytla malým podnikům přístup k bezkontaktním platebním terminálům a softwaru po dobu prvních 6 měsíců v rámci projektu Česko platí kartou. V roce 2024 očekáváme, že malé a mikropodniky budou ze zavádění digitalizace, která zrychluje a chrání platby, velmi benefitovat,“ uvedl Josef Kunčar, který je ve společnosti Visa odpovědný za vztahy s obchodníky.

Podrobné výsledky

První místo v hlavní kategorii získala prodejna přírodní kosmetiky Nobilis Tilia. Jedinečná atmosféra, genius loci Českého Švýcarska, vůně vlčihorských luk, tradice bylinkářství a komplexní zákaznický zážitek – to vše jsou parametry, které rozhodly o vítězi. Prodejna navíc zvítězila také v očích hlasující veřejnosti. „Moc gratuluji také ostatním finalistům, konkurence to byla opravdu veliká. O to více mě těší, že jsme zaujali jak odbornou porotu, tak veřejnost. Určitě jsme to nečekali a moc si dnešního uznání vážíme,“ prozradil hned po vyhlášení generální manažer Nobilis Tilia Martin Růžička. „Ocenění patří také našemu personálu. Ten je vysoce proškolený a v prodejně působí jako důležitý poradní hlas,“ doplnila marketingová manažerka Simona Brhelová.

Druhé místo obsadila třípatrová prodejna outdoorového vybavení Rock Point v Havlíčkově ulici v Praze a třetí příčka patřila prvnímu oficiálnímu českému obchodu Lego, který byl otevřený v roce 2022 v OC Westfield Chodov.

Ceny byly uděleny i ve speciálních kategoriích. V kategorii „Česko platí kartou“ zvítězil koncept farmářské prodejny Hanácký grunt, která na venkově nabízí široký výběr lokálních potravin. Cenu Visa za architektonické řešení prodejny si odnesla společnost Lidl za citlivé řešení přestavby historických prostor původní banky pro prodejnu v ulici Na Příkopě v Praze. Posledním oceněným obchodem se stalo Řeznictví Stříbrný v kategorii digitálních inovací, kterou jim vyneslo jejich důmyslné řešení bezobslužných pokladen.

„Těší nás, že jsme dnes mohli oznámit vítěze soutěže Visa Czech Top Shop 2023. Všichni finalisté ilustrují sílu inovací malých a středních podniků při pohánění naší ekonomiky. Ve Visa jsme zavázáni pomáhat těmto podnikům růst tím, že jim poskytujeme přístup k naší platební síti, která otevírá dveře k milionům potenciálních zákazníků po celém světě. Letos sledujeme trend, kdy malé a střední podniky přecházejí z lokálních prodejů do globální ekonomiky. A naše mise není pouze zjednodušit platební proces mezi obchodníky a zákazníky, ale také snížit náklady na platby mezi obchodníky a jejich dodavateli prostřednictvím řešení jako Visa Direct a B2B Connect. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této cesty, a těšíme se na jejich další podporu v budoucnosti,“ řekl Petr Polák, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku.

První tři místa soutěže Visa Czech Top Shop 2023 Visa Czech Top Shop/užito se svolením

Finalisté Visa Czech Top Shop ročníku 2023:

LEGO® Store Chodov, Praha

Lidl Na Příkopě, Praha

Alensa v Lazarské ulici, Praha

Řeznictví Stříbrný, Louny

Česká mincovna v Havelské ulici, Praha

Coop, Hustopeče

Nobilis Tilia, Vlčí Hora

Bonami Chodov, Praha

Rock Point v Havlíčkově ulici, Praha

Decathlon Homepark Zličín, Praha

GymBeam na Rohanském nábřeží, Praha

Martinus, Brno

O soutěži: Ocenění Visa Czech Top Shop je od roku 2021 udělováno ve spolupráci se společností Visa kamenným prodejnám po celém Česku.

Vítězové jsou vybíráni každý měsíc na základě bodového hodnocení provozoven prodeje a služeb od nezávislé komise inspektorů. Ta každý měsíc navštíví nominovanou skupinu provozoven a hodnotí zákaznickou zkušenost v osmi kategoriích:

Exteriér a interiér provozovny – upravenost a zajímavost Design provozovny Orientace v provozovně, případně v oddělení či regálu Prezentace služeb POP komunikace včetně probíhajících akcí Cashless Friendly – podpora moderních způsobů placení Digital Signage – využití digitálních technologií Personál – vhodný počet, ochota, aktivita a odbornost. Ve velikém finále pak odborná porota z výběru dvanácti nejlepších prodejen za daný ročník zvolí absolutního vítěze

