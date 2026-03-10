Revolut sjednocuje evropský marketing. Region CEE povede Wiktor Stopa
Finanční aplikace a evropská banka Revolut mění řízení marketingu a růstu v Evropě. Za marketing a obchodní růst ve střední a východní Evropě nově zodpovídá Wiktor Stopa. Společnost tím sjednocuje řízení tohoto regionu se západní Evropou pod vedením jednoho manažera.
Stopa ve firmě působí od roku 2022, kdy nastoupil jako šéf růstu a marketingu pro země německy mluvícího regionu DACH. Od roku 2023 odpovídá za obchodní růst v celé západní Evropě a nově bude mít na starosti také trhy střední a východní Evropy, včetně Česka, Polska, Rumunska, Maďarska, Bulharska či pobaltských států. Celkem tak bude řídit marketing a růst pro více než 30 milionů evropských zákazníků Revolutu.
Revolut v posledních letech v regionu rychle roste. Jen v roce 2025 zde získal více než tři miliony nových klientů a celkový počet uživatelů přesáhl 17 milionů. Podle firmy přibýval v regionu jeden nový zákazník zhruba každých deset sekund.
V Česku má Revolut více než jeden milion zákazníků. Firma zároveň uvádí, že se mění způsob využívání její aplikace. Zatímco dříve byla často spojována především s platbami na cestách, dnes ji lidé využívají i pro běžné každodenní finance.
„Je neuvěřitelné sledovat, jak Revolut v Česku vyrostl z cestovní karty v značku, která je součástí každodenního života. Více než polovina plateb už dnes probíhá na domácím trhu,“ uvedl Stopa.
Společnost v posledních letech na českém trhu rozšiřovala nabídku služeb. Spustila například spořicí produkty s okamžitým přístupem k penězům nebo investiční plány do burzovně obchodovaných fondů (ETF).
Revolut také představil celoevropský věrnostní program RevPoints, který odměňuje uživatele za každodenní platby a umožňuje body směnit například za letecké míle, slevy na ubytování či další benefity.
Vedle služeb pro jednotlivce se firma zaměřuje také na firemní klientelu. Mezi její partnery v regionu patří například aerolinky Wizz Air, cestovní platforma Booking.com nebo hudební festival Sziget.
