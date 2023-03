Report Udržitelné Česko: Válka firmy o šanci dělat byznys lepší nepřipravila

Fenomén ESG přežívá i v krizové době, dokazuje report Udržitelné Česko 2022, který spolu s partnery vydává platforma Business Leaders Forum (BLF). Seznamte se s výběrem těch nejzajímavějších udržitelných projektů za loňský rok.

Nezisková organizace BLF vydává každoročně od roku 2020 zprávu, v níž shrnuje, co se v oblasti ESG na českém trhu změnilo. A dává v ní prostor k bližšímu poznání těch nejzajímavějších udržitelných firemních projektů v uplynulém roce.

Po dvou letech krize, kdy se společnost i byznys učily žít s virem, přišla loni válka na Ukrajině. Ruské válečné běsnění má na svědomí mnoho lidských životů. Jeho tichou obětí je ale také i životní prostředí. Firmy, které se musely vypořádat s ekonomickými dopady covidu a války, nicméně na udržitelnost svého podnikání nerezignovaly.

„Rok 2022 byl pro firemní udržitelnost opět přelomový. Vyšla poslední verze nadcházející evropské legislativy v této oblasti, došlo k výraznému nárůstu iniciativ, investic a financování ESG ze strany investorů a bank, a rekordní počet firem se zavázal k uhlíkové neutralitě do roku 2040, potažmo roku 2050,” popisuje nejnovější vývoj ESG u nás i ve světě prezidentka BLF Sandra Feltham.

Udržitelnost jako firemní DNA

Mezi nejzajímavější udržitelné projekty v Česku autoři zprávy zařadili například nový projekt skupiny ČEZ k testování první plovoucí fotovoltaické elektrárny. Kooperativa v reportu prezentuje spolupráci s obcemi pro odolnější českou krajinu. Česká spořitelna, která má v oblasti udržitelnosti mnoho různých aktivit, do reportu vybrala svoji udržitelnou hypotéku.

Ve zprávě nechybí ani prodejna supermarketu Albert, kde nevznikají žádné zbytky. Společnost Tesco Stores, která je členem BFL, se snaží pomáhat lidem, kteří to skutečně potřebují, potravinovými nadbytky. Tesco jako první maloobchodní řetězec ve střední Evropě v roce 2017 zveřejnilo údaje o plýtvání potravinami ve svém provozu. Od té doby obchodník snížil množství potravinového odpadu ve svém provozu o 72 procent a zachránil více než 29 900 tun potravin, které daroval do potravinových bank nebo jako potravu pro zvířata.

„Obchody Tesco nabízí každý den potravinovým bankám například ovoce a zeleninu, což je nejen v zimním období důležitý zdroj vitamínů, ale zároveň vítané odlehčení finanční zátěže na rozpočty rodin,” dodala ve zprávě generální ředitelka Tesco Stores Česká republika Katarína Navrátilová.

Přední distributor náhradních automobilových dílů LKQ díky elektrifikaci svého vozového parku postupuje v plánu snížit emise CO2 na nulu do roku 2050. Další příklady lokálních „best practices“ najdete v reportu Udržitelné Česko na webu BLF.

Součástí zprávy jsou také výsledky výzkumu Úspěšný lídr a ESG od agentury IPSOS nebo rozhovory s velvyslanci Thajska, Velké Británie a Kanady. Naleznete v něm také rozhovor s Janem Růžičkou, Chief External Affairs Officerem skupiny PPF a člena výkonného výboru BLF, o vnímání udržitelnosti v Česku i ve světě.

