Paul Melmon z Pure Storage: Energetická krize mění priority při nákupu technologií

Jak současné energetické výzvy mění rozhodování o nákupu technologií? A jak může globální tlak na udržitelnost přinést klíčovou konkurenční výhodu? Paul Melmon, nový šéf pražského výzkumného a vývojového centra jedné z nejrychleji rostoucích IT společností na světě, vidí na trhu velké změny a doufá, že jeho společnost a její zákazníci z nich budou těžit i v příštím desetiletí.

Reklama

Společnost Pure Storage uvádí, že až 20 % svých příjmů investuje zpět do výzkumu a vývoje. Je díky tomu vaše firma konkurenceschopnější?

Na výzkum a vývoj vynakládáme více než naši tradiční konkurenti. Nesnažíme se ale naše cíle poměřovat tím, co dělá tradiční konkurence v oboru ukládání dat. Máme širší vizi a investujeme do oblastí, které přesahují pouze základní úložiště. Je však pravda, že výše našich investic nám pomáhá získat konkurenční výhodu. Patří sem financování výzkumu a vývoje v oblastech, jako je ransomware, obnova dat, zálohování, ESG, zotavení systémů nebo řešení poskytovaná formou služby. Jde o oblasti, které našim zákazníkům umožňují být agilní – v tom, jak nahlížejí na svá úložiště, i v tom, jakým způsobem naše služby nakupují.

Většina podniků se musí nyní, v době energetické krize, soustředit na snižování spotřeby i nákladů na energie. Zaměřuje se společnost Pure Storage u svých řešení na energetickou účinnost a jak konkrétně?

Ano, zákazníci na současnou energetickou situaci reagují a mnohá rozhodnutí, která se nyní dělají, se odvíjí právě od spotřeby energie. Týká se to přitom společností všech velikostí, od těch nejmenších až po ty největší, které působí globálně. Kromě snahy uspořit je to zejména u velkých firem i kvůli nutnosti dodržovat předpisy týkající se požadavků na soulad s ESG.

Paul Melmon, šéf pražského výzkumného a vývojového centra kalifornské společnosti Pure Storage Pure Storage/užito se svolením

V Pure Storage od počátku klademe důraz na to, kolik naše systémy spotřebovávají energie. S naším úložištěm Pure FlashArray dokážeme vměstnat 4-5 petabajtů do zařízení o velikosti mikrovlnné trouby nebo toustovače; a to zařízení navíc spotřebuje přibližně stejné množství energie jako mikrovlnná trouba. Ve srovnání s konkurenčními systémy spotřebuje jen asi 20 % energie, což znamená úsporu 52 775 kg CO2 ročně; pro představu, k dosažení ekvivalentní kompenzace emisí byste museli vysadit 873 stromů a pěstovat je po dobu 10 let. Stromy máme samozřejmě rádi, ale snížení spotřeby lze provést okamžitě, a pomoci tak v klimatické krizi.

Reklama

Kromě toho naše systémy mají také menší nároky na prostor, a to dokonce o 96 % než starší klasické pevné disky, a vytvářejí méně elektronického odpadu. To je jeden z důvodů, proč jsme získali zakázku na správu datových úložišť ve společnosti Meta. Dokázali jsme totiž jako jediní nabídnout řešení, které se do datového centra vešlo: jak z hlediska prostoru, tak z hlediska spotřeby energie. Celkem naši zákazníci ušetřili 500 milionů dolarů na nákladech na energii a chlazení a 2 miliardy dolarů na poplatcích za hosting.

Kanceláře Pure Storage Pure Storage/užito se svolením

Jak globální tlak na udržitelnost ovlivňuje vaše produkty a služby?

Udržitelnost se dotýká všech aspektů životního cyklu našich produktů. Například na straně softwaru můžeme pro zákazníky proaktivně provádět spoustu operací na dálku. Děláme to prostřednictvím našich speciálních nástrojů pro správu, dohled a orchestraci datových platforem. V porovnání s údržbou prováděnou na místě se tak snižují náklady na cestování. To má z hlediska celkových nákladů na vlastnictví dopad na celý řetězec.

Existují i případy, kdy datová centra prostě pro svůj provoz nedokážou získat dostatek energie. Provozovatelé se proto musí zvážit přesun do nových lokalit, kde je jí k dispozici více. Tak to dnes na světě funguje. Proto jsme se rozhodli zaměřit na snížení množství energie potřebné pro datová úložiště, a to prostřednictvím hardwarových i softwarových inovací. V mnoha případech naše řešení spotřebovávají až o 80 % méně energie než jiné produkty pro ukládání dat dostupné na současném trhu.

Stále více klientů chápe, ať už kvůli agendě udržitelnosti nebo v souvislosti s náklady a nutným omezením výdajů, že by měli svá data spravovat efektivněji. Zkoumají vyladění a dimenzování námi vytvořených prostředí. Nejde však jen o samotné prostředí infrastruktury, ale také o způsob, jakým modernizujeme provoz a aplikace a jak k nim poskytujeme přístup. Tím se vlastně vracím k technickým dovednostem a všem investicím, které vkládáme do výzkumu a vývoje.

Vše souvisí také se způsobem, jakým naši zákazníci nyní využívají, „spotřebovávají“ svá data. Díky Evergreen//One, což je naše řešení úložiště jako služby s účtováním založeným na spotřebě, pomáháme zákazníkům pochopit, kde mají při využívání datových služeb hlavní špičky (časově omezené maximální požadavky). Zákazníkům poskytujeme nezbytnou základní kapacitu, kterou preferují a potřebují, ale máme také veškerou techniku a technologie pro doladění a správu nutného minima. Zákazníci díky tomu nejsou nikdy zaskočeni nečekanými požadavky na vyšší kapacitu nebo výkon úložiště. Mají na místě vše, co může absorbovat jejich růst; zároveň jim ale neprodáváme tuny dodatečné kapacity, kterou nikdy nevyužijí. Je to součást ekologického vztahu mezi námi a zákazníky. Dodáváme řešení na základě jejich spotřeby a preferovaných možností, přitom ale tak, aby dokázali zvládnout i požadavky na využití systémů během špiček.

U nás lidi najímáme

V současné době panuje velká nejistota ohledně směřování světové ekonomiky a s tím souvisí obavy lidí o stabilitu pracovních míst. Vy meziročně zdvojnásobujete počet místních zaměstnanců. Očekáváte, že tento trend bude pokračovat?

Rozhodně předpokládáme, že ve fiskálním roce 2023 zdvojnásobíme počet zaměstnanců zde v Praze. A prozatím to vypadá, že v roce 2024 přijde další zdvojnásobení. Vždy existuje riziko nějaké nečekané události, ale našemu podnikání se daří, takže máme pozitivní výhled i do budoucna.

V Praze funguje skvělý tým složený z více než 30 národností. Každá produktová obchodní jednotka společnosti Pure má zde v Praze své zastoupení. Také náš 30% růst zde na místním trhu odpovídá našemu růstu v celosvětovém měřítku, který činí 29 %. Tyto výsledky nám umožňují dále investovat, a to jak do inovací, tak i do aktivit zaměřených na zákazníky a partnery.

Paul Melmon je šéf pražského výzkumného a vývojového centra kalifornské společnosti Pure Storage, která se věnuje technologiím a službám v oblasti ukládání dat. Do firmy nastoupil v roce 2020 jako viceprezident pro vývoj v oddělení Digital Experience. Před svým příchodem do Pure Storage působil jako technologický ředitel ve společnosti Colibri Group, přední online platformě pro profesní vzdělávání, kde zodpovídal za vývoj a provoz SaaS řešení sloužícího více než 1 milionu odborníků. Paul má bohaté zkušenosti v oblasti podnikových technologií, v rámci své kariéry se podílel se na vývoji mnoha inovativních řešení reagujících na nejpalčivější problémy zákazníků. Vystudoval informatiku a matematiku na Kalifornské univerzitě.