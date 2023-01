Vlivný bankéř v Davosu: Kapitalismus se musí podřídit udržitelnosti

Výkonný ředitel Bank of America Brian Moynihan na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že je potřeba přesně definovat, co vlastně jsou ona neustále opakovaná kritéria udržitelnosti neboli ESG. A to skutečně natvrdo, nikoli vágně, jak se doposud děje, protože to nefunguje.

Reklama

Výkonný ředitel Bank of America Brian Moynihan na Světovém ekonomickém fóru v Davosu překvapil kolegy bankéře i odbornou veřejnost. Prohlásil, že je třeba zavést oficiální globální standardy v oblasti udržitelnosti a klimatu, aby se „kapitalismus přizpůsobil tomu, co od něj společnost chce“.

Neformální stanovování standardů podle něj nefunguje, společnosti mohou navenek působit udržitelně, ale špatné postupy v oblasti udržitelnosti mohou skrývat dále ve svém dodavatelském řetězci. Právě jasná tvrdá pravidla mají podle Moynihana zajistit, že se kapitalismus přizpůsobí tomu, co od něj společnost chce.

„Každý si to bez definice vyložil po svém,” prohlásil v Davosu Moynihan v rozhovoru se stanicí CNBC. Podle Moynihana došlo v roce 2017 k tomu, že se sice stovky firem přihlásily k Cílům udržitelného rozvoje OSN, od té doby ale nekončí debata o tom, co pojmy jako udržitelnost vlastně znamenají. A také vlna obvinění z greenwashingu, tedy z naoko přijímaných závazků, které firmy ve skutečnosti neplní.

Putin před dvěma lety varoval sám před sebou. Nebrali ho vážně Leaders Je to jak ve třicátých letech před druhou světovou válkou, řekl Putin rok před tím, než zaútočil na Ukrajinu. tzv Přečíst článek

Jasná pravidla ještě letos

Kdo tedy metriky skutečně připraví? V roce 2020 spolupracovala Mezinárodní obchodní rada WEF s takzvanou Velkou čtyřkou na vytvoření souboru společných metrik zainteresovaných stran, kterými by se společnosti měly řídit. Součástí této iniciativy přitom tehdy byl i Moynihan, který je čelním představitelem WEF.

Reklama

Nyní se ale Moynihan přiklání k ještě tvrdší a jasnější cestě. Tu připravuje Rada pro mezinárodní standardy, kterou zřídila nezisková organizace IFRS, jež je zodpovědná za stanovování a rozvoj globálních účetní standardů a standardů udržitelnosti. Její předseda Erkki Liikanen uvedl, že rada pracuje na publikaci standardů, která bude zahrnovat soubor obecných požadavků na zveřejňování nefinančních informací o udržitelnosti, která má být vydána v polovině roku 2023. Pak bude třeba, aby byla přijata a schválena po celém světě.

Vlivný bankéř v Davosu: Kapitalismus se musí podřídit udržitelnosti Money Výkonný ředitel Bank of America Brian Moynihan na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že je potřeba přesně definovat, co vlastně jsou ona neustále opakovaná kritéria udržitelnosti neboli ESG. A to skutečně natvrdo, nikoli vágně, jak se doposud děje, protože to nefunguje. vku Přečíst článek