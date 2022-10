Stanislav Šulc: I mistr Musk se někdy utne. Koupě Twitteru je jeho největší prohra

Elon Musk s velkou pompou ohlásil, že sociální síť Twitter nakonec přeci jen koupí, a dokonce za původní cenu 44 miliard dolarů. A už i přišel s plánem, že síť přetvoří ve vysněnou „everything app“. Tedy aplikací pro všechny na všechno. Tak to možná nakonec i dopadne, ale pravda je, že se Musk jen snaží zastřít jednu z největších a nejdražších proher své dosavadní kariéry.

Elon Musk sám sebe prezentuje jako chlapce s příslovečným zlatým dotekem. Na vše, co sáhne, se promění v neuvěřitelný zisk. Pravdy na tom je hodně, ale není to pravda celá. Jednak Musk už není žádný chlapec, protože loni oslavil padesátku. A zároveň zdaleka ne vše, co rozjel, se stalo takovým úspěchem, jakým je dneska Tesla nebo Space X. Například pamatujete Hyperloop? Ano, měl spojit Prahu s Brnem třeba. Tak tato část Muskova vesmíru zatím příliš nešlape.

Ale jednu z velkých proher své dráhy Musk prožívá právě nyní a v jeho centru je sociální síť Twitter. Nejbohatší muž planety před několika měsíci rozehrál hru, že Twitter koupí. Navrhnul sumu 44 miliard dolarů a po krátké přestřelce se s prodejem smířilo vedení firmy. Leč Elon Musk si najednou uvědomil, že 44 miliard je docela dost peněz (které navíc nemá) a že by možná stálo za pokus cenovku snížit.

Akcie Twitteru na horské dráze

A pustil se do klasické přetahované jako na prvním rande desetiletých dětí. Mám mu dát pusu, nemám mu dát pusu… a tak pořád dokola Musk lavíroval, zda deal dokončí, pak si začal stěžovat na představenstvo, utajování finančních výkazů, dokonce hrozil soudem. Během toho akcie Twitteru lítaly nahorů a dolů jako na horské dráze, což dovedlo k rozhodnutí o žalobě zase druhou stranu, tedy vedení Twitteru.

Musk, nebo asi spíše jeho právníci, si pak uvědomili, že cena za ovlivňování kurzu, kterého se Musk neustále a cíleně dopouštěl, by možná mělo zbytečně vysokou cenu, ve finále by se žádné slevy nedočkali, a navíc by to celé bylo ještě se zbytečnou ostudou. A ta je v byznysovém univerzu, které Elon Musk buduje zejména na svém charisma, tou nejhorší noční můrou.

Koupě Twitteru tak je pro Muska trochu hořkosladká zkušenost. Pokud má alespoň nějakou míru sebereflexe, mohl při ní pochopit, že jeho buldozérský styl má určité limity, protože i Musk musí fungovat v rámci pravidel. Ale toto uvědomění spíš v Muskově mysli proběhlo tak na pět sekund, pak už se raději věnoval tomu, jak z Twitteru udělat nejlepší „everything app“ světa. A to je na něm vlastně také docela obdivuhodné.

