Konzervativci jsou umlčováni, prohlásil rapper Kanye West a koupil sociální síť

Americký rapper Kanye West se nedávno potýkal s vyhazovy ze sociálních sítí kvůli svým kontroverzním názorům. Nyní si kupuje síť Parler, kde se prý bude moci vyjadřovat svobodně.

Tak trochu ve stopách Elona Muska se vydala jiná americká supercelebrita, Kanye West. Musk si kupuje Twitter, West Parler. Konzervativní sociální síť Parler uvedla, že West souhlasil s převzetím.

„Ve světě, kde jsou konzervativní názory považovány za kontroverzní, se musíme ujistit, že máme právo se svobodně vyjadřovat,” řekl podle CNBC West, který nyní vystupuje pod přezdívkou Ye, v prohlášení zveřejněném sítí Parler.

Sociální sítě Twitter a Instagram nedávno uzavřely Westovi alias Yeovi jeho účty kvůli antisemitským poznámkám. V jednom příspěvku totiž citoval antisemitské konspirační teorie a nařkl jiného rappera, Sean Diddyho Combse, že je „ovládán Židy”.

Westův majetek se odhaduje na dvě miliardy dolarů. Velká část pochází z jeho značky tenisek Yeezy a partnerství se značkami Gap a Adidas. Gap však nedávno s Westem přerušil obchodní vztahy s Gapem a Adidas je prý také přehodnocuje.

Parler je jednou z několika pravicově orientovaných platforem, které se objevily během éry Donalda Trumpa, protože stoupenci bývalého prezidenta tvrdí, že Twitter a další aplikace s nimi nespravedlivě zachází. Vedle Parleru existuje také Gettr, který vede bývalý Trumpův poradce Jason Miller, a Trumpova vlastní aplikace Truth Social. Konzervativní video platforma Rumble vstoupila na veřejnost minulý měsíc.

Konzerva, kam se podíváš

Parler mimo jiné kvůli zapojení do kontroverzní výtržnosti na americkém Kapitolu v září založila novou mateřskou společnost s názvem Parlement Technologies. Převzetí Westem, který je přítelem Elona Muska, by mělo být dokončeno do konce roku.

Musk od jara vyjednává o akvizici Twitteru. Miliardář chce z Twitteru udělat „digitální náměstí“, které podporuje svobodu projevu. Šéf Parlement Technologies George Farmer v pondělí dohodu komentoval a řekl, že „změní svět a změní způsob, jakým svět přemýšlí o svobodě slova“.

„Ye dělá průlomový krok do mediálního prostoru svobody projevu a už se nikdy nebude muset bát, že bude odstraněn ze sociálních sítí,” uvedl Farmer v prohlášení k akvizici sítě Kanye Westem. „Ye opět dokazuje, že je o krok napřed před mediálním narativem. Parlement bude poctěn, že mu pomůže dosáhnout jeho cílů.“ Farmer má silné konzervativní zázemí i v rodině - má za ženu americkou konzervativní aktivistku Candace Owensovou, známou Westovu zastánkyni na sociálních sítích. Je synem Michaela Farmera, britského konzervativního politika, který zasedá v horní komoře britského parlamentu.

