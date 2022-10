Teslu čeká epický konec roku, hřímal Musk. Investory tím ale neuklidnil

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí navzdory inflaci a obavám z vývoje ekonomiky meziročně zdvojnásobil čistý zisk na 3,29 miliardy dolarů (82,5 miliardy korun). Tržby byly sice rekordní, ale zaostaly za očekáváním.

Tržby stouply o 56 procent na 21,45 miliardy dolarů. Analytici přitom odhadovali, že budou činit 22 miliard dolarů. Firma představila čtvrtletní výsledky hospodaření ve středu po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Akcie Tesly ve čtvrtek před začátkem obchodování ztrácejí přes šest procent.

Šéf Tesly Elon Musk se při konferenčním hovoru s finančními analytiky po představení čtvrtletních čísel pokoušel šířit optimismus. „Vypadá to, že budeme mít epický konec roku,“ oznámil a zároveň sliboval „rekordní” poslední čtvrtletí. Firma je podle něj na cestě překonat z dlouhodobého hlediska burzovní hodnotu společností Apple a Saudi Aramco, což jsou v současnosti nejobchodovanější firmy na světě.

Musk slíbil že podnik přijde s významnými zpětnými odkupy, aby podpořil akcie Tesly, které letos klesly už o 37 procent. Program zpětného odkupu akcií by podle něj mohl mít objem pět až deset miliard dolarů a začít příští rok.

Musk je největším akcionářem Tesly a růst akcií by mu podle agentury DPA přišel velmi vhod. Brzy by totiž mohl být nucen další akcie zpeněžit, aby mohl uskutečnit svůj plán nákupu sociální sítě Twitter, za kterou má zaplatit 44 miliard dolarů.

Musk o miliardovém obchodu řekl, že on a další investoři „očividně” zaplatili za sociální síť příliš mnoho. Twitter má však podle něj také „neuvěřitelný potenciál”.

