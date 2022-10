Kupuji Twitter, protože chci pomoci lidstvu, které miluji, oznámil Musk. V pátek se dočká

Pátek 28. října se téměř jistě stane oním dnem D, kdy se po několikaměsíčních tahanicích, které řeší i soud, domluví na prodeji sociální sítě Twitter miliardář Elon Musk a akcionáři firmy. Svědčí o tom i aktuální tweet nejbohatšího muže planety, ve kterém píše, že „síť kupuje proto, aby pomohl lidstvu, které miluje“. A dalším signálem je, že newyorská burza pro zítřek podle agentury Reuters pozastavila obchodování s akciemi Twitteru.

„Chtěl jsem se s vámi osobně podělit o svou motivaci k pořízení Twitteru. Objevilo se mnoho spekulací o tom, proč jsem Twitter koupil. Většina z nich byla mylná. Twitter jsem si pořídil proto, že pro budoucí civilizaci je důležité mít jedno společné ´digitální náměstí´, kde lze zdravě diskutovat o nejrůznějších názorech, aniž by bylo nutné uchylovat se k násilí,“ uvedl Musk v tweetu adresovaném inzerentům, v němž potvrzuje, že Twitter opravdu kupuje. Podle dřívějších informací činí cena 44 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu korun).

Musk míní, že v současné době existuje velké nebezpečí, že se sociální sítě rozštěpí na krajně pravicové nebo krajně levicové a budou vytvářet jen další nenávist a rozdělování společnosti. „V neúnavné honbě za klikáním většina tradičních médií tyto rozdílné extrémy podněcuje, protože věří, že právě to přináší peníze – ale tím se ztrácí možnost vést dialog. Proto jsem si koupil Twitter,“ uvedl mimo jiné Musk.

Nedělám to proto, abych vydělal více peněz, tvrdí Musk

„Neudělal jsem to proto, že by to bylo snadné. Neudělal jsem to proto, abych vydělal více peněz. Udělal jsem to proto, abych se pokusil pomoci lidstvu, které mám rád,“ dodal s tím, že akvizice samozřejmě neznamená, že se Twitter může stát prostorem, kde lze říci cokoli bez jakýchkoli následků.

S akciemi společnosti Twitter bude v pátek pozastaveno obchodování, uvedla dnes agentura Reuters s odkazem na web newyorské burzy. Pátek je zároveň dnem, kdy se mělo konat soudní stání, v němž akcionáři Twitteru žalují Muska, který nejprve v dubnu oznámil, že síť koupí, a v červenci od dohody odstoupil. Důvodem byly údajně falešné informace vedení sociální platformy o počtech falešných účtů. Pokud se však do zítřka obě strany dohodnou, jakože známek o dohodě v posledních dnech přibývalo, soud skončí.

„Dokončení dohody by znamenalo konec soudního sporu ze strany Twitteru, který spolu s investory nyní očekává, že dohoda bude dokončena za původních podmínek 54,20 dolaru za akcii,“ uvedl Reuters. Akcie Twitteru na začátku čtvrtečního obchodování posílily o procento na 53,94 dolaru.