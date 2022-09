Provoz na Letišti Václava Havla v létě stoupl, díky Čechům toužícím konečně po dovolené

Letový provoz na pražském letišti letos dál roste nad původní očekávání. Letiště Václava Havla Praha v letních měsících odbavilo 3,85 milionu cestujících, což je asi o třetinu více, než původně předpokládalo. Provoz v létě táhly především lety do dovolenkových destinací a po dlouhé době převažovali Češi. Za celý rok tak letiště očekává, že odbaví celkově kolem 10,5 milionu pasažérů. Uvedl to předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

Podle Pose by měl v příštím roce provoz dále posilovat, letiště v něm očekává přibližně 12,7 milionu odbavených cestujících. V loňském roce přitom letiště odbavilo 4,38 milionu pasažérů. V roce 2019, tedy před koronavirovou pandemií, přes letiště cestovalo 17,8 milionu cestujících.

Období od začátku června do konce srpna je v letectví tradičně nejsilnější části roku. Potvrzují to i statistiky pražského letiště, které jsou o více než 2,2 milionu pasažéru vyšší než vloni. Roste i samotný letový provoz, nyní je letiště podle Pose proti předcovidovému roku 2019 na zhruba 85 procentech provozu.

Po dlouhé době převážili Češi

Na nárůstu provozu se během léta podílely zejména dovolenkové destinace. Po dlouhé době také převažovali cestující, kteří začínali svou cestu právě z Prahy. Nejvytíženější tak byly lety do Řecka, Itálie, Španělska a Turecka. Na pátém místě pak byla Velká Británie.

Z destinací vedl Londýn. Následovala turecká Antalya, Amsterdam a egyptská letoviska Hurghada a Marsa Alam. U některých dovolenkových míst byl provoz podle Pose silnější i než před vypuknutím covidové krize, například vytíženost letů do Marsa Alam proti létu 2019 stoupla o 70 procent. Z dopravců byl na letišti v létě nejaktivnější Smartwings, který měl 35procentní podíl. Druhý Ryanair měl podíl 14 procent.

Letní nárůst provozu tak změnil původní očekávání o celoročním provozu. Na začátku roku Pos předpokládal, že letiště by mělo za celý rok odbavit kolem 8,7 milionu cestujících. Nyní se celoroční předpoklad zvýšil na přibližně 10,5 milionu pasažérů. Provoz by měl růst i v příštím roce, letiště nyní očekává kolem 12,7 milionu cestujících.

Letecký provoz v Evropě se během léta potýkal s problémy s výpadkem letů a narůstajícími zpožděními. Největší problémy hlásily letiště v Londýně, Amsterdamu, Bruselu nebo Frankfurtu nad Mohanem. Pražské letiště ovšem podle Pose obstálo a zpoždění šla především na vrub pozdním příletům z jiných destinací.

Letišti k tomu podle Pose pomohl i nábor nových zaměstnanců. Ten letiště spustilo na jaře, kdy se projevil nedostatek zaměstnanců po propuštění asi 600 zaměstnanců během covidového útlumu. Letiště nyní vedle nových kmenových zaměstnanců přes léto nabralo i dalších 400 brigádníků. Jejich služby přitom chce využívat i v příštích letech.

Pražské letiště Václava Havla nabízí během letní sezony, které potrvá až do konce října, přímé lety do asi 150 destinací. Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.