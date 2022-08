Nejhorší aerolinky podle rušených letů? Vedou Virgin Australia a KLM

Po obrovském nárůstu zájmu lidí cestovat po konci proticovidových omezení ve světě a nedostatku zaměstnanců letišť a aerolinek se tisíce turistů v hlavním dovolenkovém období dostaly do potíží kvůli rušeným letům. Agentura Bloomberg zanalyzovala letecké řády 19 velkých světových aerolinek a podíly odvolaných letů. Který dopravci si vedli nejhůře a kteří nejlépe?

Výrazný nárůst rezervací poté, co se cestovní omezení zavedená kvůli šíření covidu začala uvolňovat, přemohl i ta největší a nejetablovanější jména v letectví, poznamenal Bloomberg. Poté, co během pandemie propustily aerolinky desítky tisíc pilotů, členů posádek, manipulátorů se zavazadly a bezpečnostního personálu, nedaří se leteckému průmyslu najímat nové lidi dostatečně rychle, aby držel krok. Výsledkem je chaos na letištích včetně těch největších v Londýně či Paříži. Analytici říkají, že to může trvat měsíce, než se vrátí normální úroveň služeb.

Cestující létající se společností Virgin Australia a nizozemským dopravcem KLM trpí největším podílem zrušených letů, ukazuje analýza leteckých řádů 19 leteckých společností po celém světě od společnosti Cirium – stejných firem, jako používá pro zhodnocení a porovnání svých služeb letecká společnost Qantas, pod níž patří kromě stejnojmenných aerolinek také British Airways a Iberia.

zdroj: Bloomberg, Cirium

Virgin Australia zrušila největší podíl letů za tři měsíce do 26. července. Firma odvolala téměř 2200 letů, neboli 5,9 procenta svého plánu, ve srovnání s 1,4 procenta ve stejném období roku 2019. Následují společnosti KLM, Air New Zealand, Qantas a Lufthansa.

Nejlépe z hodnocení vyšly aerolinky ANA, Southwest Airlines, AirAsia, Cathay Pacific a Singapore Airlines. Mezi zkoumanými firmami nejsou ČSA, ani Smartwings, přes Česko ale například létá British Airways (6. místo), Delta Air Lines (9. místo) či Ryanair (13. pozice).

U pětice aerolinek, které zaznamenaly nejhorší výsledek, přitom podíly rušených letů výrazně stouply ve srovnání s posledním předcovidovým rokem 2019:

zdroj: Bloomberg, Cirium

Jedná se o relativně malý průřez světovými leteckými společnostmi, což znamená, že mohou existovat další, méně známí dopravci s nerovnoměrnějšími výkonnostními rekordy. Analýza také nezahrnuje letecké společnosti z Číny, druhého největšího leteckého trhu na světě před covidem, který však zůstává do značné míry uzavřen pro mezinárodní lety.

Počasí a nemocný personál

KLM, nizozemská pobočka společného podniku Air France-KLM, uvedla již dříve v prohlášení, že zrušila lety z různých důvodů včetně nedostatku letištních bezpečnostních pracovníků. Poukázala na další opatření oznámená minulý měsíc ke zmírnění tlaku, jako je zrušení letů po Evropě a omezení prodeje letenek. „Omlouváme se cestujícím, které nutná opatření postihla,” uvedla letecká společnost.

Generální ředitel Air New Zealand Greg Foran uvedl, že letový řád aerolinek narušilo nepříznivé počasí a až trojnásobek běžného výskytu nemocí posádky. „Rozhodně to není zkušenost, kterou chceme, aby s námi naši zákazníci měli, a víme, že každé zrušení letů má nějaký dopad,” uvedl Foran v prohlášení. Letecká společnost nyní najímá více než 1000 zaměstnanců, aby posílila provozní odolnost, dodal.

Lufthansa uvedla, že v létě ve Frankfurtu a Mnichově ruší téměř 3000 letů, ale snaží se vyhnout těm pravidelným každodenním linkám, aby minimalizovala dopad na cestující. „Cílem je nabídnout stabilní letový řád,” uvedla letecká společnost v prohlášení.

Virgin Australia, která provozuje nejméně zámořských letů ze zkoumané skupiny, uvedla, že v pěti měsících do června podala lepší výkon než její nejbližší rival se sídlem v Sydney Qantas, pokud jde o rušení letů, a to s odkazem na údaje australské vlády. Generální ředitel Qantas Domestic and International Andrew David uvedl, že míra zrušení se téměř vrátila na úroveň před covidem. „Vidíme zlepšení, ale víme, že máme ještě hodně práce,” řekl.

Chaos v Evropě

Evropa také upadla do cestovního chaosu. Londýnské letiště Heathrow například oznámilo dvouměsíční omezení denní přepravy cestujících, aby se omezily nepokoje a nepříjemnosti, jako jsou uvízlá zavazadla. Letiště dokonce požádalo aerolinky, aby přestaly prodávat nové letenky na léto. Problémy na celém kontinentu zhoršují stávky kvůli platům a podmínkám.

British Airways oznámily, že v průběhu letní sezóny zruší dalších 10 300 letů, takže od dubna zruší celkem 30 tisíc letů.

