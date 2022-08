Problémy na londýnském Heathrow přetrvávají. Letiště prodlužuje limit na počet cestujících do října

Londýnské Heathrow nadále bojuje s nedostatkem personálu. Vedení letiště proto rozhodlo o prodloužení omezení počtu odbavených letů až do října, upozornila BBC. Jsme tímto rozhodnutím zklamáni, reagují aerolinky.

„Naší prioritou je zajistit všem cestujícím spolehlivé služby,“ uvedl obchodní ředitel letiště Ross Baker. K omezení počtu odbavených letů vedení letiště přistoupilo 12. července. Původně měl limit 100 tisíc lidí denně platit jen do 11. září.

„Omezení chceme zrušit co nejdříve. Můžeme to ale udělat až tehdy, kdy si budeme 100procentně jisti, že každý cestující dostane služby, na které má nárok,“ dodal Baker.

Letecké společnosti toto rozhodnutí rozporují s tím, že problémy s nedostatkem personálů se významně zlepšily. Mluvčí Virgin Galactic uvedl, že odbavovací společnost Cobalt Ground Solutions je téměř na plném personálním stavu z předcovidového roku 2019.

„Zákazníci aerolinek mají nárok na to, abychom dodrželi rezervace jejich letenek a my děláme vše proto, abychom minimalizovali narušení jejich cestovatelských plánů,“ uvedl zástupce Virgin Galactic.

V důsledku limitu na počet odbavených cestujících musela společnost British Airways pozastavit prodej letenek na krátké vzdálenosti.

„Prodloužení limitu do října sice na jedné straně může zabránit rušení letů na posledních chvíli, kterému jsme byli svědky minulý měsíc, na druhou stranu může vyvolat mezi cestujícími obavy, zda se jejich lety uskuteční,“ konstatoval novinář a publicista Guy Hobbs. Podle něj by proto jak Heathrow, tak i letecké společnosti měly co nejrychleji poskytnout zákazníkům bližší informace.

Omezení se dosud dotklo desítky tisíc cestujících. Podle letecké analytické společnosti Cirium vzrostl počet zrušení letů z Velké Británie na poslední chvíli v červnu 2022 ve srovnání s červnem 2019 o 188 procent.

