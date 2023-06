Prodej nových aut stoupl v Německu o pětinu. Na odbyt šly hlavně "služebáky"

Prodej nových osobních automobilů v Německu se v květnu meziročně zvýšil o 19,2 procenta na 246 966 vozů, oznámil Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA). Růst prodejů vykazuje také česká automobilka Škoda Auto, která v květnu na německém automobilovém trhu zůstala na pozici nejsilnější dovážené značky.

Reklama

Výrazný meziroční růst, konkrétně o 28,7 procenta, zaznamenal prodej služebních aut, jejich celkový podíl v květnu činil 68,5 procenta ze všech registrovaných osobních vozů. O 2,7 procenta se ale meziročně zvýšil i prodej soukromých osobních vozů.

Z domácích značek se v Německu dařilo nejvíce BMW s meziročním růstem o 60,2 procenta. Růst vykázaly také automobilky Audi (plus 36 procent), Smart (plus 27,3 procenta), Porsche (plus 20,4 procenta) nebo VW (plus 13 procent), zatímco Opel a Ford vykázaly propady o 20,3 procenta, respektive o 10,2 procenta.

Tesla raketově roste

Z dovážených značek ohlásila zdaleka největší meziroční nárůst prodeje automobilka Tesla. Ta v květnu v Německu prodala 5265 elektrických vozů, což znamenalo nárůst proti květnu loňského roku o 1697 procenta. Trojciferný byl růst automobilek MG Roewe (plus 117,6 procenta), Alfa Romeo (plus 169,5 procenta), Aston Martin (plus 205,3 procenta) a Lotus (plus 270 procent).

Akciím Tesly se dařilo. Musk zbohatl o desítky miliard dolarů a je znovu první na světě Leaders Americký miliardář a podnikatel Elon Musk je znovu nejbohatším člověkem na světě. Díky květnovém růstu akcií jeho automobilky Tesla sesadil z první příčky generálního ředitele luxusního koncernu LVMH Bernarda Arnaulta. Podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg se Muskův majetek od začátku roku zvýšil o 40,3 procenta na 192 miliard dolarů (4,3 bilionu korun). ČTK Přečíst článek

Škoda v květnu prodala v Německu 13 157 aut, což bylo meziročně o 23,6, procenta více. Prodej zvýšily také automobilky Seat (plus 20,2 procenta) nebo Hyundai (plus 9,9 procenta), zatímco propadem skončily Renault (minus 11,6 procenta) a Toyota (minus 11,5 procenta).

Škoda v květnu na německém trhu s novými vozy držela podíl 5,3 procenta, což bylo nejvíce z dovážených značek. Z německých automobilek byla nejsilnější tradičně značka VW se 17,7 procenta.

Z linek Škody Auto budou už po roce 2025 sjíždět převážně elektromobily Zprávy z firem Většinu produkce automobilky Škoda Auto budou tvořit po roce 2025 elektromobily. Srovnatelné prodeje aut s elektrickým pohonem a vozů se spalovacími motory v Česku budou po roce 2030, řekl člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing Martin Jahn deníku E15. ČTK Přečíst článek

Elektroaut o polovinu míň než těch s benzinovým motorem

Nejvíce nově zaregistrovaných vozů bylo v květnu těch s benzinovým motorem, konkrétně 35,5 procenta. Podíl dieselových vozů činil 17,6 procenta, hybridních 29 procent a čistě elektrických 17,3 procenta. Zbývající podíl připadl na vozy s pohonem na plyn. Jen Gigafactory Tesly poblíž Berlína týdně vyrobí 4000 aut.

Automobilový průmysl patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví v Německu. Na německých automobilkách je závislá i řada českých podniků. V Evropské unii v dubnu prodej nových osobních automobilů stoupl meziročně o 17,2 procenta.

Volkswagen představil lidový elektromobil za 600 tisíc Zprávy z firem Koncern Volkswagen ve středu odhalil elektromobil s cenovkou do 25 tisíc eur (asi 600 tisíc korun), od kterého si slibuje, že bude konkurovat Tesle. Kompaktní koncept ID.2all by se sériově měl začít vyrábět v roce 2025, píše agentura Bloomberg. Vůz by na jedno nabití měl ujet až 450 kilometrů a bude se vyrábět ve Španělsku. obi Přečíst článek

Náklady na emisní normu Euro 7 mnohonásobně převýší odhady Evropské komise, tvrdí výrobci vozů Money Přímé náklady výrobců automobilů na navrhovanou emisní normu Euro 7 budou až desetkrát vyšší, než předpokládá Brusel. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvedlo, že podle studie poradenské firmy Frontier Economics náklady u benzinových osobních vozů a dodávek, včetně nákladů na schválení typu, investice a vybavení, dosáhnou 1862 eur na vozidlo, v přepočtu zhruba 44 tisíc korun. ČTK Přečíst článek

Martin Jahn: Evropa není jedničkou v inovacích. Tradiční evropské automobilky ale pořád drží silné trumfy Leaders Mnozí lidé sice rádi opakují, že v českém autoprůmyslu jsou samé montovny, ale právě toto odvětví je největším investorem do aplikovaného výzkumu a vývoje v zemi. Člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, který stojí také v čele českého Sdružení automobilového průmyslu, poukazuje na jeho vysokou přidanou hodnotu. „Kdyby tuzemské firmy neinvestovaly do vývoje, už by tu dávno nebyly,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek