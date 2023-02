Německá továrna Tesly chrlí 4000 aut týdně

Gigafactory Tesly poblíž Berlína jede nad plán. Týdně tam jejích 10 tisíc zaměstnanců vyrobí 4000 aut.

Reklama

Americký výrobce elektromobilů Tesla už v gigafactory v Grünheide ve spolkové zemi Braniborsko poblíž Berlína zaměstnává přes 10 tisíc lidí. Zdroje z podniku to sdělily agentuře DPA. Firma v pondělí na Twitteru uvedla, že týdně tam nyní vyrobí 4000 aut. Plán přitom počítal s tím, že se na tento počet firma dostane až za tři týdny.

Ambice jsou ještě větší

Ročně tak závod firmy ve východním Německu vyrobí 200 tisíc vozů. Cíl první expanzní fáze tedy zatím není naplněn - Tesla chce v Grünheide s 12 tisíci zaměstnanci vyrábět půl milionu vozů ročně. Tesla už oznámila, že zvýšení výroby nějakou dobu potrvá. Firma vyrábí ve svém zatím jediném závodě vůz Model Y od loňského března.

Volkswagen včetně Škody a spol. mají velký problém: příliš levné tesly Zprávy z firem Elon Musk sklízí plody své cílené práce z posledních deseti let. Automobilka Tesla se definitivně přehoupla z fáze nejistého start-upu do pozice dominantního dodavatele luxusních elektromobilů. Po sérii rekordních výsledků začíná diktovat podmínky na trhu celé mobility. A zejména pro německé vozy včetně Škody Auto to začíná být velký problém, míní Stanislav Šulc Přečíst článek

Firma plánovala zvýšit produkci v Braniborsku na 4000 za týden od 13. března a na více než 5000 do konce června. Loni v říjnu dosáhla u obce Grünheide produkce 2000 aut za týden a v prosinci 3000 kusů týdně, uvedla agentura Reuters.

Tesla také začala v Německu montovat baterie, které bude brzy používat ve vozidlech vyráběných v továrně v Grünheide. Minulý týden ale firma uvedla, že plán na výrobu baterií v Německu omezí a místo toho se zaměří na jejich výrobu ve Spojených státech, kde jsou výhodnější daňové pobídky. Tesla minulý týden také sdělila, že se připravuje na výrobu součástí článků, jako jsou elektrody, z nichž některé se budou odesílat ze závodu v Grünheide do Spojených států.

Reklama

Konkurent Tesly v Číně postaví obří závod na baterie za miliardu dolarů Zprávy z firem Čínská společnost BYD, která je největším výrobcem elektromobilů na světě, plánuje investovat v Číně 1,2 miliardy dolarů (26,6 miliardy korun) do výstavby nového závodu na baterie pro elektromobily. S odvoláním na dokumentaci o posouzení vlivu na životní prostředí to uvedla agentura Reuters. Kapacita závodu v čínském městě Čeng-čou má činit 40 gigawatthodin. ČTK Přečíst článek

Musk rozdal další výpovědi. Twitter od jeho příchodu přišel o 70 procent zaměstnanců Zprávy z firem Společnost Twitter propustila dalších nejméně 200 zaměstnanců, což je asi deset procent její pracovní síly. S odkazem na své zdroje o tom v neděli informoval server listu The New York Times (NYT). ČTK Přečíst článek

Elon Musk obvinil média z rasismu vůči bělochům Leaders Zatímco americká média dala ban Scottu Adamsovi, autorovi komiksu Dilbert, za jeho rasistické výroky mířené proti černochům, Elon Musk vystoupil na jeho podporu. V nedělním tweetu šéf Twitteru obvinil média z rasismu vůči bělochům. S důkazy pro své tvrzení se ovšem neobtěžoval. vku Přečíst článek